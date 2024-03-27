Адиев заявил о готовности уйти из сборной Казахстана после поражения от Люксембурга

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча с Люксембургом (1:2) и высказался о своем будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О ходе игры и неудачном первом тайме:

- Первый тайм остался за нашими соперниками, они были быстрее, резче в переходных фазах, мы допускали слишком много брака. Соперник был хорош, но и мы потеряли компактность и позволили сопернику больше, чем должны были. Мы сыграли неправильно, не доигрывали эпизоды, наши три опорных хава располагались между собой на большом расстоянии, за их спинами было много игры. Мы об этом всем говорили в перерыве. Во втором тайме парни добавили, стали лучше, перестали давать свободу сопернику.

О новых игроках в сборной:

- Мы нуждаемся в перезагрузке, я уже говорил, что у каждой команды есть цикл. Мы его закончили, жалко, что чуть-чуть не дотянули. Я думал, что это произойдет перед Лигой Наций, но случилось раньше. Сборная нуждается в новых лицах, в новых идеях ведения игры. В этом плане нужно серьезно думать и переформатировать все. У нас появляется дерзкая молодежь – Оразов, Самородов, Астанов, Рома Асранкулов, Садыбеков. Это те люди, на которых нужно опираться, набираться им опыта и готовить эту команду к отбору на Чемпионат мира. Понятно, что опытных футболистов не можем списывать, они нам нужны, нужны вторые номера. Нам нужны люди, копать глубже, находить людей, которые будут достойно представлять нашу сборную на несколько циклов вперед.

О том, есть ли желание продолжить работу в сборной:

- У меня есть много желания. Я знаю, что предстоит пройти сложный путь. Наши активы падают вниз и для меня это не откровение. Нужно перезагружаться. Или нужен новый тренер, который все встряхнет на определенный период, хотя я не думаю, что новый тренер встряхнет на длинную дистанцию. Здесь нужно фундаментально перезагружать сборную на несколько лет, готовить ее к отбору ЧМ. Это должно быть с новыми лицами и с новыми идеями, если мне доверит федерация. Я никогда не бежал с тонущего корабля, но с другой стороны - я никогда не держался за кресло и не собираюсь этого делать, всегда это достойно приму. Если укажут на дверь - никаких проблем, уйду.

Напомним, что сборная Казахстана в прошедших двух матчах уступила Греции (0:5) и Люксембургу (1:2), не сумев пробиться в финальную часть чемпионата Европы.