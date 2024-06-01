Адиев выступил с обращением к казахстанцам и Токаеву

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев опубликовал прощальный пост соцсетях, передают Vesti.kz.

"Дорогие друзья, дорогие казахстанцы!

Казахстан стал для меня больше, чем просто местом работы. Казахстан стал для меня вторым домом. Быть наставником главной команды страны - это мечта каждого тренера! Решение покинуть свой пост далось мне нелегко.

Я безмерно благодарен Казахстану!

Выражаю свою искреннюю признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Ваше личное внимание футболу, поддержка его развития - являются стимулом для игроков и вдохновляют болельщиков.

Отдельные слова благодарности я хочу сказать руководителю Федерации футбола Адлету Назарбаевичу Барменкулову. Ваше доверие и вера в мой профессионализм вдохновляют меня. Вы щедро делились своим большим управленческим опытом, именно Ваш подход к организации работы, умение создать правильную среду взаимодействия тренерского штаба и команды стали важной составляющей успеха нашей сборной.

Вы были и останетесь для меня наставником!

Ребятам сборной, тренерскому штабу и административному блоку федерации большое спасибо за совместную плодотворную работу.

Вместе мы прошли через многие испытания, радовались победам и учились на поражениях. Я горжусь тем, что работал с такими профессионалами, как вы, для меня это бесценный опыт.

И, конечно же, моя особая благодарность нашим болельщикам. Вы нас поддерживали всегда, создавали патриотичную атмосферу на стадионах, сопровождали на выездных матчах, демонстрируя сплоченность казахстанцев. Эти эмоции ценны и незабываемы.

Я верю, что сборная Казахстана продолжит развиваться и достигать новых высот. Наши игроки - это настоящие профессионалы, которые своим талантом и упорством заслуживают самые высокие награды.

Спасибо вам всем за этот невероятный путь, за вашу веру и поддержку. Казахстан навсегда останется в моем сердце", - написал он в Instagram.