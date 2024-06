Рыбакина уничтожила вторую ракетку мира на Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выиграла третий матч одиночного разряда на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она уверенно прошла бельгийку Элизу Мертенс (№27), занимающую второе место в рейтинге парного разряда WTA. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час и 8 минут. В ходе игры казахстанка сделала 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки, в то время как бельгийка не отметилась подачами навылет при 3 двойных ошибках.

Следующую игру Рыбакина проведет с победителем противостояния Элина Свитолина (№19, Украина) - Ана Богдан (№64, Румыния).

На предыдущих стадиях Елена выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85) и нидерландки Аранчи Рус (№50).

Good day at the office for Elena ☑️#RolandGarros pic.twitter.com/XddYO6TvYK