Адиев рассказал о своем будущем в сборной Казахстана и тяжелом разговоре с лидерами

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал комментарий относительно предстоящего матча со сборной Люксембурга, а также раскрыл свои планы на будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Магомед Мусаевич, каково состояние команды после игры с Грецией?

- Большой фон разочарования. Мы хотели впервые попасть на исторический турнир. Определенный груз разочарования был и наверное немного остался. Мы постарались все оставить позади. Нам надо в глазах наших болельщиков реабилитироваться.

- Есть ли вероятность, что в этой игре вы смените Игоря Шацкого на другого вратаря?

- Мы разговаривали с тренером по вратарям. Обсуждали кандидатов, которые у нас есть и имеет ли смысл дать возможность сыграть сменщикам Шацкого. Я перезагрузил состав, игра с Грецией сильно ударила по самолюбию нашему, поэтому надо освежить состав. Будет много новых фамилий. По вратарю долго думали, но сошлись на мнении, что Шацкий в нормальном психологическом состоянии, не увидели после пяти пропущенных мячей его ляпов, как это ни странно звучит, но там тяжело было выручить. Завтра выйдет Шацкий с первых минут.

- Вы уже говорили о возможном освежении состава в будущем, есть ли вероятность, что уже летом, к товарищеским играм некоторые опытные футболисты будут отцеплены от состава?

- Отцепить это наверное неправильно, у нас не слишком большой выбор футболистов, тем более в силу возраста мы не можем людей отцеплять.

На первом месте - соответствует человек или нет. И профессионализм, как игрок восприимчив к тем требованиям, которые есть у тренерского штаба.

До игры с Грецией я говорил президенту КФФ, что наш цикл подходит к концу, я это чувствовал, мы это обсуждали. Но я никак не подозревал, что именно с Грецией произойдет этот срыв, я его ожидал ближе к Лиге наций. Там уже будут новые лица и новые идеи от меня, как от тренера.

Понятно, что срыв в Афинах подталкивает нас на определенные перестановки. Конечно, настало время что-то менять. Но я говорю не в плане кого-то отцеплять. Прежде всего от меня от тренера будут ждать новых идей. Я это надо будет начинать в товарищеских играх с Азербайджаном и Арменией.

- Ожидается ли ротация в игре с Люксембургом?

- Ротация будет. Надо кое-какие звенья смотреть. Я и команде сказал, оглядываясь назад, надо смотреть вперед. Завтра по сравнению с игрой Грецией будут существенные изменения. Но в плане ведения игры изменений не будет, оно нужно и предполагалось, но опять же поражение в Греции ударило по нам, и нам потребовалось слишком много времени для восстановления. Опять же, мы посмотрим завтра, отошли мы от него или нет. Какую я бы теорию им не прокрутил, она бы не воспринималось командой.

- Не жалеете ли вы, что не выпустили некоторых ключевых игроков на матч с Грецией? Может быть Оразов, Аймбетов, Тагыберген заслужили сыграть?

- В футболе вообще нет такого заслужили или нет, заслуживает тот, кто работает в тренировках, кто подходит под игру. У нас состоялся разговор с опытными ребятами, некоторым парням не понравилось мое решение. Но мои решения не спонтанны, они не зависят от моего эмоционального фона, они взвешены и эти решения подтверждены тренировками. Я сказал президенту КФФ и руководителям, могу любую тренировку поднять и показать по видео и цифрам, почему тот или иной футболист не появился на поле. Я исхожу из футбола, да, эти парни многое сделали для сборной, для меня тоже многое сделали, они были рядом со мной в любых ситуациях, но есть текущее состояние и я не могу обманывать футбол. Пока я буду работать, надеюсь, что не уйду от этого принципа.

Если я вижу, что пришел молодой или любой другой игрок, но он соответствует, тот же Садыбеков например, если в тренировках он выглядит на голову сильнее как визуально, так и по цифрам, я никогда не поставлю в такой ситуации человека с более известной фамилией, играет для меня сильнейший.

Есть и тактические нюансы. Футболист вроде сильнее и заслуживает, но мне надо усиление со скамейки. Тот же Оразов остался по тактически принципам, я с ним это обговорил. По Тагыбергену, на взгляд тренерского штаба его состояние было неоптимальным, на 20-30 минут мы планировали его выпустить, когда будем нуждаться в усилении и давлении. С Аймбетовым, я не знал в какой он форме, он не играет в клубе, приехал, провел одну тренировку и по нему я действовал вслепую. Тапалов и Каиров, Еркин хорошо выглядел, с большой беговой работой. Багдат подходил больше под структуру, поскольку на его фланге должен был подниматься Чесноков. Нужен был игрок, который страховал Чеснокова, поэтому вышел Каиров. А с Тапаловым получали бы двух игроков, ориентированных на атаку.

Решения по составу были взвешенные, но так получилось, результат катастрофический, но наши сердца бьются, во благо нашей сборной мы должны продолжать наш путь.

- После Греции вы заявили, что предстоит разговор с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым, состоялся ли он и пришли ли вы к решению относительно своего будущего?

- Мы разговаривали с Адлетом Назарбаевичем, но это был легкий разговор. Мы договорились, что после игры прилетаем, надо всем выдохнуть и спокойно сесть. До игры в июне у нас есть время. Когда успокоимся и страсти улягутся, поговорим. Я никаких переговоров за спиной не веду. Это должны понимать в Федерации. У Федерации есть ко мне полное доверие, как и у меня. Мы прошли большой путь, и мы не собираемся обижаться друг на друга из-за элементарных вещей или расходиться. Это несвойственно нам, мужчинам. Первое – это будет наш разговор с президентом Федерации. Мы должны сесть, поговорить, высказать свои точки зрения. Если президент Федерации посчитает свою работу выполненной, сейчас её нельзя назвать хорошей, если она выполнена нормально, он увидит, что я могу продолжать работу у руля сборной… Если он посчитает, что я могу сделать конкурентоспособную сборную к ЧМ, подготовить ее, то мы рассмотрим наше сотрудничество. После того, что мы вместе прошли, первое слово будет, конечно, за Федерацией. Все остальные предложения будут мною рассматриваться только после этого.

Напомним, матч Люксембург - Казахстана пройдет с 26 на 27 марта. По казахстанскому времени стартовый свисток прозвучит в 00:45.