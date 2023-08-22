Адиев рассказал, как поменял менталитет футболистов сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 22:05
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" заявил, что его команда не допускает мыслей о проигрыше. Он ответил на вопрос о том, как поменял менталитет игроков.

- Перед выездным матчем с Северной Ирландией абсолютно все игроки говорили, что едут туда только за победой. До этого риторика всегда была другой: "достойно сыграть". Как вы настолько поменяли их менталитет?

- Мы и в Лиге наций это доказали. Не допускаем такой мысли, что проиграем или просто "сыграем достойно". Хотим выходить на каждый матч без единого исключения бороться за три очка. Понятно, что соперник делает то же самое. Но подход должен быть максималистским. Думаете, мы к тем же датчанам поедем "достойно проиграть", что ли? Нет, конечно! Будем стараться победить, а что из этого получится - увидим в конце игры.

Напомним, ранее Адиев объявил расширенный список футболистов, вызванных на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года против Финляндии и Северной Ирландии. Игры пройдут на "Астана Арене" 7 и 10 сентября. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:35
Сборные
Обновленная атака и акцент на "Астану". Разбор состава сборной Казахстана
Сегодня , 11:46
Сборные
В сборной Казахстана сделали заявление о матче с Россией
Сегодня , 10:34
Сборные
В сборной Казахстана объяснили роль Зайнутдинова и его главную проблему
Сегодня , 09:51
Сборные
Магомед Адиев ответил на предложение принять гражданство Казахстана
Сегодня , 08:46
Сборные
Стала известна позиция Адиева по натурализации легионеров в сборной Казахстана
Вчера , 22:59
Сборные
Почему Магомед Адиев был заинтересован в переходе Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ"
Вчера , 22:38
Сборные
В сборную пошел на зарплату в три раза меньше, чем в "Шахтере" - Адиев
Вчера , 22:05
Сборные
Адиев рассказал, как поменял менталитет футболистов сборной Казахстана
Вчера , 13:50
Сборные
Состав сборной Казахстана по футболу снова объявят по-новому
Вчера , 12:31
Сборные
Казахстан объявил состав на домашние матчи отбора на Евро-2024
© 2008 - 2023 ТОО «EML»