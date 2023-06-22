Адиев оценил значение Зайнутдинова для сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" оценил игру полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в летних матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
На выезде казахстанцы обыграли Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0). В первом матче Зайнутдинов появился на поле на 57-й минуте, а на 90+5-й стал автором третьего гола. Во втором - он вышел в стартовом составе, но был заменен на 74-й минуте.
- Как бы оценили игру Зайнутдинова?
- Он только набирает форму после травмы. Ему тяжеловато, мы все это понимаем. Против Сан-Марино Бахтиер вышел не с первых минут, больше готовили его к Ирландии. Его нахождение на поле всегда для нас очень важно - и для ребят, и для тренерского штаба. Да, он может играть и лучше, но в целом с Ирландией провел добротный матч.
Следующие матчи в группе H пройдут 7 сентября. Сыграют Казахстан - Финляндия, Дания - Сан-Марино.
Уйдет ли тренер сборной Казахстана в клуб РПЛ? Ответ Адиева