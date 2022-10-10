Адиев отреагировал на выбор нового соперника

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Сегодня 19:57
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о товарищеском матче с Узбекистаном. Встреча пройдет 16 ноября в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официально объявлено о матче сборной Казахстана по футболу с Узбекистаном

В рейтинге ФИФА Узбекистан располагается на 77-й позиции, Казахстан - на 113-й.

"Считаю, сборная Узбекистана - хороший соперник для подготовки к отборочному циклу Евро-2024. Эта игра будет очень информативной для тренерского штаба. Узбекистан обладает очень качественными футболистами. Хотелось бы проверить футболистов, на которых мы рассчитываем в предстоящей квалификации чемпионата Европы. Уверен, это будет интересная игра", - приводит слова Адиева сайт КФФ.

Ранее сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2024 и расписание матчей в группе H.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Узбекистан

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