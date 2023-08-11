Адиев отреагировал на уход Зайнутдинова из ЦСКА

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный переход полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

"Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продает в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности - на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая", - приводит слова Адиева "Чемпионат".

Ранее турецкий Sabah проинформировал, что "Бешикташ" подпишет с Зайнутдиновым контракт на 4 года и заплатит за него "армейцам" 4 миллиона евро. А местный журналист Фатих Доган сообщил, турецкий клуб объявит о переходе казахстанца 11 августа.

Позже появились новые детали трансфера. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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