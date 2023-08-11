Стало известно, когда "Бешикташ" официально объявит о трансфере Зайнутдинова

Представитель московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов скоро станет футболистом турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz.

По информации турецкого журналиста Фатиха Догана, "Бешикташ" объявит о контракте с Зайнутдиновым сегодня, 11 августа.

Ранее турецкий Sabah проинформировал, что "Бешикташ" договорился с ЦСКА о трансфере Зайнутдинова. Он заключит соглашение на 4 года, а сумма сделки составит 4 миллиона евро.

С реакцией болельщиков российского клуба на эту новость можно ознакомиться здесь.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

В клубной карьере Бахтиера также были "Ростов", "Астана" и "Тараз".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ