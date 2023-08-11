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Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

"Почему так дешево?". Болельщики ЦСКА - о трансфере Зайнутдинова в "Бешикташ"

"Почему так дешево?". Болельщики ЦСКА - о трансфере Зайнутдинова в "Бешикташ"
©ПФК ЦСКА

Болельщики московского ЦСКА не обрадовались новости о переходе Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

Ранее турецкий Sabah проинформировал, что "Бешикташ" договорился с ЦСКА о трансфере Зайнутдинова. Футболист сборной Казахстана подпишет контракт на 4 года, а сумма сделки составит 4 миллиона евро, тогда как "армейцы" требовали 6,5 миллиона евро.

А вот как отреагировали фанаты ЦСКА в соцсетях:

Владислав:

"Очень жаль"

М-еу:

"За 1 млн отдавайте, чего уж там, нам же некуда девать игроков"

К Х:

"Никого купить не могут, так еще и даром отдают того, кто хоть что-то может, спасибо руководству"

Master Oogway:

"6-6,5 было. Пока вообще не понимаю действия руководства. Почему так дешево? Игрок основы на проблемную позицию. Что не так?"

Владимир:

"Какой-то Мрак у нас происходит"

Сергей:

"Подождем на вход. Должно быть объяснение и последствия снижения цены сделки. Надеюсь, все рассчитано. Надеюсь"

Вит:

"Вообще он стоит минимум 10. Во-вторых, а вообще, во-первых, это ключевой игрок, закрывающий много позиций. И тем более не в Турцию. Где новости на вход?!

Vladimir:

"Походу и казах сам давит на этот переход к туркам.

Что-то от Федотова бегут игроки - Фернандес, Щенников, Медина, Зайнутдинов, Карраскаль. И не хотят приходить Давила, Борхес, еще трое"

AlexRoz:

"Если на самом деле так, то это очередное фиаско!"

Отметим, что Зайнутдинов связан с ЦСКА соглашением до 2025 года. Российский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона евро в 2020 году.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует сегодня, 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

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Метки:
Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Футбольные трансферы

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