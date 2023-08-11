В России подтвердили переход Зайнутдинова в "Бешикташ" и раскрыли новые детали трансфера

Российский телеграм-канал "Инсайды от Карпа//Карпов" подтвердил переход футболиста московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ". При этом источник раскрыл новые детали трансфера, сообщают Vesti.kz.

Ранее турецкий Sabah проинформировал, что "Бешикташ" подпишет с Зайнутдиновым контракт на 4 года и заплатит за него "армейцам" 4 миллиона евро. А местный журналист Фатих Доган сообщил, турецкий клуб объявит о переходе казахстанца сегодня, 11 августа.

"Конский Карп докладывает с Босфора: ЦСКА завершил переговоры с "Бешикташем" по переходу 25-летнего левого крайка Зайнутдинова. Сумма сделки: 5 миллионов евро + 15% от перепродажи.

Матч с "Сочи" станет для Бахтиера прощальным, но не факт, что он появится на поле из-за повреждения. Ну а в начале следующей недели игрок отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Думаю, "армейцы" будут по Бахе скучать. Несмотря на травматичность - это сильный футболист, который полюбился "красно-синим" болельщикам. Однако в отличие от питерских кидал - в ЦСКА умеют держать слово и не считают своих игроков за рабов. Поэтому и отпускают, если уж обещали.

Главный вопрос: сумеет ли санкционный ЦСКА, с которым мало кто хочет работать из-за штатовских ограничений (они самые жуткие в нашем футболе) - найти замену Зайнутдинову из числа тех, кого уже присмотрел и отработал на предмет возможного перехода Мовсесьян?

Или считаете, что бабки за Баху лучше вложить в покупку годного напа - а может важнее укрепить центр-поля? Особенно учитывая, что лучшая позиция Давилы - правый инсайд и налево может вернуться Обляков? Пишите, кого хотите видеть и на какую позицию в команде Федотова!", - пишет источник.

Напомним, что Зайнутдинов играет за ЦСКА с 2020 года. В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз". В сборную Казахстана привлекается с 2018 года.

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