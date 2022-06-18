Адиев определился со своим будущим в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о дальнейшей работе в национальной команде, сообщает "РБ Спорт".

"Думаю, что еще рано. У нас была договоренность с президентом федерации, что мы сыграем Лигу наций, федерация посмотрит на меня, я посмотрю, что у меня получилось, а потом уже обсудим дальнейшее сотрудничество или его прекращение. Если у нас будет взаимный интерес, мы всегда сможем договориться.

В ноябре у нас должно быть две товарищеские игры. Когда эти четыре матча сыграем, тогда будем решать дальнейшую судьбу", - сказал Адиев.

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В июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Адиева с десятью очками возглавляют группу где также представлены Словакия, Азербайджан и Беларусь.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →