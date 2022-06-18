Адиев определился со своим будущим в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о дальнейшей работе в национальной команде, сообщает "РБ Спорт".
"Думаю, что еще рано. У нас была договоренность с президентом федерации, что мы сыграем Лигу наций, федерация посмотрит на меня, я посмотрю, что у меня получилось, а потом уже обсудим дальнейшее сотрудничество или его прекращение. Если у нас будет взаимный интерес, мы всегда сможем договориться.
В ноябре у нас должно быть две товарищеские игры. Когда эти четыре матча сыграем, тогда будем решать дальнейшую судьбу", - сказал Адиев.
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В июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Адиева с десятью очками возглавляют группу где также представлены Словакия, Азербайджан и Беларусь.В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!
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