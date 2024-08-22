Адиев назвал проблему казахстанского футбола

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Сегодня 08:21 Комментарии 1
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью ютуб-каналу BorodAbata раскрыл очередную проблему нашего футбола, передает Vesti.kz.

- Вы говорите, что нужно искать молодых игроков. Искали ли бы вы в случае продолжения работы в сборной Казахстана?

- Не люблю это, честное слово. Но придется это сказать. Пока я был у руля, многие молодые футболисты дебютировали в сборной. Поиск у нас был постоянный. Играли Свиридов, Садыбеков, Чесноков. На своем пике Астанов тоже привлекался и играл. Где мы могли, мы отдавали предпочтение молодежи.

- Сейчас, к сожалению, молодежь не играет в своих клубах. Это проблема?

- Конечно, проблема, когда футболист у тебя не играет в своем клубе, ты его берешь со скамейки и пытаешься играть с большими сборными. Но если у тебя большого выбора нет, что ты сделаешь? Приходится подстраиваться под эту ситуацию.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов, после чего сосредоточился на работе в "Ахмате", где сначала совмещал посты, а затем подписал новый контракт.
 
 

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Футбол
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