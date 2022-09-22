"А я вам покажу...". Казахстанцы потроллили конкурентов по Лиге наций

Казахстанские болельщики потроллили команду Беларуси после гола Михаила Габышева в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Защитник открыл счет в Астане, а на трибунах появился плакат.

Национальная сборная претендует на досрочный выход в дивизион В, а фанаты отметили с юмором первый гол в матче.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - гласит текст на плакате, который уже стал мемом.

Добавим, что после первого тайма матча Казахстана с Беларусью счет 1:1, а в другой игре сыграют Словакия и Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →