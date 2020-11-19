Голы от Роналду и чемпионов Европы. Как ранее сборная Казахстана терпела драматичные поражения

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
В дебютном турнире под эгидой УЕФА осенью 2004 года сборная Казахстана стартовала с поражения от Украины. Матч квалификации ЧМ-2006 прошел в Алматы и мог завершиться вничью - у гостей голом отметился Алексей Белик, а у хозяев счет сравнял Андрей Карпович. Но все решил эпизод, произошедший в дополнительное время, когда отличился Руслан Ротань.
Казахстан - Греция 1:2
Через год (в сентябре 2005-го) в рамках той же отборочной кампании к ЧМ-2006 сборная Казахстана в драматичном матче проиграла в Алматы грекам - действующим чемпионам Европы. На гол Нурбола Жумаскалиева гости ответили мячами Стелиоса Яннакопулоса и Никоса Либеропулоса, который отличился на 94-й минуте.
Казахстан заканчивал встречу вдевятером вследствие удалений Карповича и Дениса Родионова.
Казахстан- Португалия 1:2
В поединке отборочного турнира Евро-2008 против Португалии, который состоялся осенью 2007 года в Алматы, казахстанская сборная сама забила гол после 90-й минуты, когда счет был 2:0 в пользу гостей. Взятие ворот в исполнении Дмитрия Бякова состоялось на 95-й минуте, а Криштиану Роналду забил второй и победный гол португальцев на 91-й. Кстати, гости открыли счет лишь на 84-й минуте, когда отличился Ариза Макукула (это его единственный мяч за сборную).
Суммируя все это, стоит сказать, что поражение от тогдашних вице-чемпионов Европы и четвертой команды ЧМ-2006 можно считать для сборной Казахстана драматичным.
Казахстан - Хорватия 1:2
В заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2010 сборная Казахстана впервые принимала своего соперника на "Астана Арене". Встреча с Хорватией состоялась в октябре 2009 года. Хорваты, потерявшие шансы на выход из группы, вырвали победу у нашей сборной в самой концовке встречи.
На 10-й минуте Огнен Вукоевич открыл счет, а на 26-й Сергей Хижниченко забил ответный гол. Три очка гостям принес Нико Кранчар, отличившийся на 93-й минуте.
Австрия - Казахстан 2:0
В сентябре 2010 года в отборочном турнире Евро-2012 сборная могла увезти из Зальцбурга ничью. Но австрийцы нащупали бреши в обороне команды Казахстана на 91-й и 92-й минутах. Отличились Роланд Линц и Эрвин Хоффер.
Турция - Казахстан 2:1
Через год, после драмы в Австрии, сборная Казахстана в рамках того же отборочного турнира уступила в Стамбуле Турции. На 31-й минуте Бурак Йылмаз открыл счет, который на 55-й минуте сравнял Улан Конысбаев. На 96-й минуте Арда Туран не без помощи рикошета от стенки сборной Казахстана преобразовал в гол удар со штрафного.
Казахстан - Ирландия 1:2
Старт отборочного турнира ЧМ-2014 был омрачен домашним поражением Казахстана от Ирландии, которое случилось в сентябре 2012-го. В Астане наша сборная на 37-й минуте, благодаря голу Кайрата Нурдаулетова, открыла счет и выигрывала до 88-й минуты, пока пенальти не реализовал Робби Кин. А победный гол ирландцы забили на 90-й минуте. Отличился Кевин Дойл.
Болгария - Казахстан 2:1
Весной 2018 года сборная Казахстана под руководством Станимира Стойлова сенсационно обыграла в товарищеском матче в Будапеште Венгрию. Далее команда встречалась в другом венгерском городе Фельчут с соотечественниками болгарского специалиста.
На 23-й минуте Ивелин Попов реализовал пенальти и вывел свою сборную вперед. На 55-й минуте Еркебулан Тунгышбаев забил ответный гол. А на 94-й минуте казахстанцы пропустили решающий мяч от Николая Бодурова.
Напомним, накануне сборная Казахстана уступила Литве в Алматы со счетом 1:2. Победный гол гости забили на 94-й минуте. Подопечные Михала Билека остались с четырьмя очками на четвертой строчке, у Литвы восемь баллов и предпоследнее, третье место в группе. Победителем квартета стала Албания, пробившаяся в дивизион B, а второе место заняла Беларусь. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне