Волшебный дриблинг Вороговского и провал Куата в обороне. Разбор игры сборной Казахстана против Албании

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Волшебный дриблинг Вороговского и провал Куата в обороне. Разбор игры сборной Казахстана против Албании

Выделили лучшего игрока.

Волшебный дриблинг Вороговского и провал Куата в обороне. Разбор игры сборной Казахстана против Албании
Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Сборные
0

Сборная Казахстана по футболу уступила в матче пятого тура Лиги наций против Албании (1:3), тем самым потеряв все шансы занять первое место в группе. Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступления игроков казахстанской команды и выделил лучшего.

Михал Билек выставил состав по схеме 3-5-2. Из того, что стало для болельщиков непривычным - разве что позиция Александра Марочкина в самом центре обороны (обычно защитник "Кайсара" в схеме с тремя центральными располагался на краю). Матч команда начала очень энергично, оказывая ощутимое давление на оборону хозяев. Но продолжалось это не так долго, как хотелось бы гостям, да и забить казахстанцам не удалось. На 15-й минуте был пропущен первый гол, а на 23-й счет стал 2:0 в пользу албанцев, которые раз за разом пользовались ошибками гостей в обороне. После второго гола свою пушку продемонстрировал Айбол Абикен, решивший, что нет никакого смысла тянуть до последнего и пробивший по воротам соперника сразу же после развода мяча в центральном круге. После этого гола проснулась не только команда, но и верившие в нее болельщики. Но ничего особенного команде создать для второго гола не удалось, а вот необязательный пенальти в свои ворота сборная Казахстана получила - победа Албании со счетом 3:1.


Вратарь. Стас Покатилов. В целом серьезных претензий к Стасу нет. В пропущенных голах главным виновником являлся явно не он. В активе у Покатилова семь сейвов за матч.

Защита: Олжас Керимжанов, Александр Марочкин, Нуралы Алип



Керимжанов матч явно провалил, хотя провел на поле всего лишь тайм. Олжас 20 раз коснулся мяча, совершил один отбор, но куда больше бросается в глаза, что каждая третья передача оказывалась неточной. В первом тайме Керимжанов совершил грубую ошибку, выведя соперника один на один с Покатиловым. Кроме того, на счету центрального защитника лишь одна выигранная верховая дуэль из четырех, а еще желтая карточка.

Марочкин провел на поле весь матч, выиграл пять воздушных единоборств из восьми, совершил три отбора. Но в целом было видно, что между защитниками нет должного взаимопонимания. Ввиду того, что Александр был центральным в тройке, на нем это сказывалось сильнее. Также именно Марочкин привез пенальти и заработал желтую карточку.

Нуралы провел не самый лучший матч. На счету молодого оборонца есть как положительные моменты, так и отрицательные. Сложилось впечатление, что при первом пропущенном мяче именно Алип упустил своего игрока, позволив тому в одиночестве пробить головой. В моменте со вторым голом все началось с подачи со штрафного, там же Алип вел до последнего борьбу с игроком сборной Албании, хотя эта инициатива сыграла с ним злую шутку. При просмотре повтора было видно, что только из-за Алипа не был зафиксирован офсайд, который спас бы команду от гола в том эпизоде. В концовке голевого момента Алипу не хватило совсем немного, чтобы заблокировать удар противника. Но уже несколькими минутами позже защитнику "Кайрата" удалось спасти пустые владения Покатилова. В этой игре Алип был одним из самых активных в составе сборной Казахстана. На его счету 60 касаний мяча, две обводки, три отбора, два выноса и четыре перехвата. Ошибки есть, но в то же время он принес команде гораздо больше пользы, чем Марочкин и Керимжанов.

Фланговые полузащитники: Ян Вороговский и Гафуржан Суюмбаев



Здесь мы можем наглядно сравнить работу правого и левого фланга сборной. Вороговский - лучший игрок казахстанской команды в этом матче, с приличным отрывом. Суюмбаев же в числе худших по итогам проведенной игры. Оба игрока нанесли по два удара, но в створ попадал лишь Ян. Если игрок бельгийского "Беерсхота" сам прессинговал, выгрызал для себя мяч и наносил мощные удары под перекладину из-за пределов штрафной площади, то Гафуржан, к сожалению, не попадал по пустым воротам. 75 касаний мяча у Вороговского - лучший результат в команде, игра строилась через правую бровку. На счету Яна две ключевые передачи и восемь (!) обводок из восьми предпринятых попыток! За 71 проведенную минуту у Суюмбаева одна попытка дриблинга, но и она не увенчалась успехом. За матч Вороговский выполнил в два раза больше отборов - четыре против двух у Суюмбаева. Единственный схожий минус в игре обоих заключается в неудачных подачах при розыгрыше углового. Гафуржан подавал трижды, Ян - дважды, и ни разу их навесы не находили адресата.

Центральные полузащитники: Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Айбол Абикен



Первую половину встречи Абзал отыграл в полузащите, а после перерыва спустился в оборону. Игрок "Астаны" отметился высокой точностью передач - 85 процентов (39/46). Также на его счету классная длинная проникающая передача на Аймбетова во втором тайме, после удара которого и промахнулся Суюмбаев. Абзал был неплох и в обороне, и в созидании, да и в дриблинге - о чем говорят две успешные обводки. С учетом того, что Бейсебеков по ходу игры выполнял разные игровые функции, в этом матче он был хорош.

Неубедительно сыграл Куат. Один из лидеров сборной был обыгран пять раз за 87 минут игры! При этом Куат проиграл обе верховые дуэли и совершил только два успешных отбора при семи попытках. Это очень плачевный результат для опорного полузащитника, главной задачей которого является разрушение атак соперника.

Выделялся в первом тайме Абикен. Айбол заколотил потрясный гол, но был хорош и по игре в целом. За первый тайм на его счету два отбора, а также по одному выносу и перехвату. Но все равно есть недочеты. Общая проблема центральных полузащитников сборной Казахстана - это то, что уж очень часто их обыгрывают один в один. За 45 минут игры Айбола обыграли дважды.

Нападение: Алексей Щеткин и Абат Аймбетов



В основе вышли два нападающих, но с абсолютно разными функциями на поле. Абат был хорош в подыгрыше и полезен при быстрых контратаках, а Щеткин цеплялся за верховые мячи и, как ни странно, усердно отрабатывал в обороне. Аймбетов отметился великолепной точностью пасов в 93 процента (13/14), двумя ключевыми передачами и одним ударом в створ ворот соперника. Щеткин же 42 раза коснулся мяча, выиграл четыре верховых борьбы из пяти, а также три раза вступал в отбор.

Вышедшие на замену: Асхат Тагыберген, Максим Федин, Марат Быстров, Сергей Хижниченко и Аслан Дарабаев



Тагыберген был весьма инициативен в созидании, но его мастерства не всегда хватало в обороне. Две попытки удара, столько же обводок, точность пасов 85 процентов - это идет в плюс результатам Асхата. А вот в минус идет то, что Тагыберген вступал пять раз в отбор, но лишь дважды они завершались успешно, также игрок "Кайсара" трижды за тайм был обыгран и столько же раз нарушил правила.

Неплохую двадцатиминутку выдал Быстров. Можно рискнуть и предположить, что эти 20 минут в исполнении Марата были куда продуктивнее 70 сыгранных минут Суюмбаевым. На счету Быстрова восемь точных передач, одна из которых относится к категории ключевых, а также успешный отбор.

Хижниченко появился на поле вместе с Быстровым. За это время он был не столь заметен, но успел девять раз коснуться мяча, отдать пять точных пасов, совершить одну ключевую передачу и один раз перехватить снаряд.

Федин продолжает разочаровывать болельщиков. В этом году Максим и близко не демонстрирует той формы, которая была у него пару лет назад. Выйдя на замену в перерыве, Федин занимал позицию ближе к центру поля. За целый тайм Федин отдал 12 точных передач из 17, всего лишь раз пошел в дриблинг, и то неудачно. В активе же у Максима одна выигранная воздушная дуэль, единственный отбор и вынос.

Дарабаев провел на поле считанное количество минут, отдав шесть передач и отметившись десятью касаниями мяча. Анализировать его игру нет никакой возможности.

Итог таков, что Вороговский был определенно лучшим на поле. Ему не было равных и в обороне, и в атаке. Неплохо сыграл Абикен, только вот жаль, что всего один тайм. Хороший потенциал стать лидером есть у Алипа. Он допустил несколько ошибок в этой игре, но компенсировал их своими активными действиями и стараниями придумать что-то действенное. Из наиболее разочаровавших игроков отметим Суюмбаева, Куата и Федина.



Напомним, что сборная Казахстана по итогам пяти сыгранных встреч имеет на своем счету четыре набранных очка. Если в последнем матче розыгрыша подопечные Билека в родных стенах не сумеют переиграть литовцев, то они опустятся в лигу D - слабейший дивизион Лиги наций.

Фото: КФФ©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Албания Вороговский Ян Куат Исламбек Покатилов Стас Хижниченко Сергей Быстров Марат Билек Михал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:25
Футбол

"Глубоко переживаю...". Генсек КФФ высказался о поражении сборной Казахстана в Албании
Сегодня
14:02
Футбол

Сумасшедший выстрел Абикена с центра поля и еще семь эффектных голов сборной Казахстана
Сегодня
13:35
Футбол

Волшебный дриблинг Вороговского и провал Куата в обороне. Разбор игры сборной Казахстана против Албании
Сегодня
12:30
Футбол

Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией
Сегодня
10:48
Футбол

"Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины". За рубежом восхитились голом игрока "Кайрата" в Лиге наций
Сегодня
10:01
Футбол

Футболист "Кайрата" отреагировал на свой роскошный гол в матче Лиги наций
Сегодня
09:38
Футбол

Сборная игрока "Астаны" упустила ничью в матче Лиги наций на второй компенсированной минуте
Сегодня
08:45
Футбол

Футболист "Астаны" отдал два ассиста и помог сборной выиграть матч Лиги наций
Сегодня
08:23
Футбол

"Сногсшибательный гол". Eurosport отметил великолепный удар с центра поля футболиста сборной Казахстана
Сегодня
07:41
Футбол

Тренер сборной Казахстана нашел объяснение третьему поражению в Лиге наций
Сегодня
07:18
Футбол

"Наша сборная все равно прогрессирует". Ян Вороговский - о поражении Казахстана в Албании
Сегодня
00:53
Футбол

Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций
Сегодня
00:50
Футбол

Сборная Казахстана проиграла Албании и потеряла шансы на первое место в группе Лиги наций
Сегодня
00:25
Футбол

Гафуржан Суюмбаев не забил в пустые ворота в матче Лиги наций
Сегодня
00:06
Футбол

Сборная Казахстана отметилась рекордом в матче Лиги наций с Албанией
Вчера
23:32
Футбол

Футболист сборной Казахстана забил гол-красавец ударом с центра поля в матче Лиги наций
Вчера
21:56
Футбол

Казахстан и Албания огласили составы на матч Лиги наций
Вчера
19:08
Футбол

Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Албанией в Лиге наций
Вчера
15:57
Футбол

Футболист расплакался во время интервью после исторического достижения своей сборной
Вчера
15:01
Футбол

УЕФА сообщил об отмене матча Лиги наций
Вчера
14:16
Футбол

Соперник сборной Казахстана лишился игрока французского клуба перед пятым туром в Лиге наций
Вчера
13:52
Футбол

В России сделали прогноз на пятый матч сборной Казахстана в Лиге наций
Вчера
12:17
Футбол

"Мы уважаем соперника, но не боимся". В сборной Казахстана сделали заявление перед матчем с Албанией
Вчера
12:00
Футбол

Устоим в Тиране? Прямая трансляция матча Лиги наций Албания - Казахстан
Вчера
10:10
Футбол

Испания на 89-й минуте спаслась от поражения в матче Лиги наций с двумя незабитыми пенальти Рамоса
Вчера
08:47
Футбол

"Настрой боевой". Хижниченко - о юбилейном матче за сборную и встрече с Албанией в Лиге наций
Вчера
08:20
Футбол

"Мы не хотим проиграть". Билек - о кадровых проблемах и матче в Албании
14 ноября
23:25
Футбол

"Мы лучше Казахстана". Капитан сборной Албании - о матче Лиги наций и борьбе за первое место в группе
14 ноября
22:04
Футбол

Мы знаем сильные и слабые стороны сборной Казахстана - тренер сборной Албании
14 ноября
12:22
Футбол

Квалификация ЧМ-2022. Гол Суареса, дубль полузащитника "Интера" и победа Бразилии
13 ноября
12:43
Футбол

Сборная Казахстана провела тренировку перед последними матчами группы Лиги наций
11 ноября
23:47
Футбол

Видеообзор разгромного поражения "Барыса" от команды Скабелки
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
10 октября
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика