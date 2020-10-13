Два разгрома, отскок и курьез. Как сборная Казахстана по футболу ранее противостояла Беларуси

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Сборная Казахстана по футболу имеет удручающую статистику в противостоянии с командой Беларуси. Корреспондент Vesti.kz в преддверии матча Лиги наций рассказывает об истории взаимоотношений соперников.
На данный момент сборные провели четыре встречи между собой, три из них были официальные и во всех казахстанская сборная терпела поражения.
Впервые команды встретились весной 2009 года в рамках отборочного турнира ЧМ-2010. Матч состоявшийся в Алматы 1 апреля, словно в насмешку над казахстанскими болельщиками, явил два разных тайма в исполнении нашей национальной команды. В первой половине встречи гол Рената Абдулина подарил надежду на благоприятный исход. Однако во втором тайме гости отыграли отставание и учинили сборной Казахстана разгром. Один из голов на счету тогда еще игрока "Барселоны" Александра Глеба. Кроме того, результативным действием отметился будущий злой гений сборной Казахстана Тимофей Калачев. Как итог, поражение нашей команды со счетом 1:5.
После этой встречи главный тренер сборной Казахстана Бернд Шторк разразился тирадой в адрес коллег из клубов премьер-лиги, обвинив тех в плохой подготовке игроков, представленных в национальной команде, чем настроил против себя футбольную общественность страны.
10 октября того же года состоялся второй матч между этими сборными. И здесь Казахстан пережил разгром. На сей раз матч, состоявшийся в Бресте, завершился со счетом 4:0 в пользу соперника. Калачев сделал дубль и оказался в числе главных обидчиков казахстанской сборной за всю ее историю.
Следующий поединок между командами значился товарищеским. Матч состоялся зимой 2011 года в турецкой Анталье и стал дебютным для вновь назначенного на пост главного тренера сборной Казахстана чешского специалиста Мирослава Беранека. Игра завершилась вничью 1:1. В конце первого тайма Вячеслав Глеб точным ударом с пенальти вывел белорусов вперед. А на 90-й минуте Сергей Остапенко сравнял счет.
Последний матч между обеими сборными состоялся чуть более месяца назад в рамках нынешней Лиги наций. Встреча, прошедшая 7 сентября в Алматы, завершилась досаднейшим поражением национальной команды Казахстана со счетом 1:2. Все определила чудовищная ошибка Гафуржана Суюмбаева в концовке второго тайма.
В составе нашей команды гол забил Абат Аймбетов. Он стал дебютным для игрока "Кайрата" в форме сборной страны.
Напомним, по итогам третьего тура команды группы 4 лиги C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.