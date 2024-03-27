21-летний футболист вошел в историю после дебютного гола за сборную Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков забил дебютный гол в составе сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Он отличился на второй минуте товарищеского матча против команды Люксембурга, который в эти минуты проходит на стадионе "Стад-де-Люксембург".

Для 21-летнего полузащитника алматинцев этот мяч стал дебютным в составе национальной команды, в составе которой он проводит третий матч и впервые вышел в стартовом составе.

Помимо этого, гол Садыбекова стал одним из самых быстрых в истории сборной Казахстана: ранее, стремительными взятиями ворот отметились форварды Болат Есмагамбетов и Алексей Щеткин.

Есмагамбетов в игре против Пакистана (3:0), которая состоялась 11 мая 1997 года в Алматы открыл счет на второй минуте.

Щеткин также на второй минуте отличился в матче против Кипра (1:2). Игра прошла 6 сентября 2019 года в Никосии.

Казахстан после дебютного гола открыл счет в матче с Люксембургом