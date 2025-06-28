Турнир по ММА с битвой Казахстан - Узбекистан за пояс. Где смотреть прямую трансляцию?

Сегодня, 28 июня, в Семее состоится бойцовский турнир NAIZA 74. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции события.

Ивент начнется в 16:00 по казахстанскому времени. Семь боев пройдет в рамках прелимов, а еще пять - в главном карде.

Выделяются три главных боя:Титульное противостояние за вакантный пояс чемпиона в легком весе между представителями Казахстана(5-2) и(7-0);Громкий бой в той же весовой категории между иранцем(5-4) и казахстанцем(3-3);Титульный бой между казахстанским чемпионом легчайшего веса(8-1) и претендентом из Узбекистана(5-2).

В прямом эфире бои этого турнира можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan (начнут показывать с 18:00). Целиком ивент можно будет посмотреть на сайте лиги по подписке.

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Фото: NAIZA©️