Совместный турнир Naiza и лиги Хабиба в Актау: кто будет драться и где смотреть

Автор: Димаш Тулегенов

Уже в эту субботу, 16 июля, в Актау пройдет первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship. Он пройдет прямо на берегу Каспийского моря и включит в себя 18 поединков. Корреспондент Vesti.kz - о том, чего ждать от предстоящего ивента.

Это будет большое событие для казахстанской организации Naiza, ведь лига Eagle FC, которой владеет Хабиб Нурмагомедов, уже сделала себе имя в России и продолжает расти в США. Устроить совместный ивент с таким промоушеном - большой шаг для Naiza как в плане медийности, так и в плане нового опыта.

В предварительном карде турнира значатся 14 противостояний, еще четыре пройдут в главной части вечера. Ивент начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по Нур-Султану). Он будет транслироваться на YouTube-канале организации.

Всего на турнире выступят 36 бойцов, десять из которых являются казахстанцами. Родную публику постараются порадовать Болат Заманбеков (3-1) и Руслан Сариев (12-1) из наилегчайшего веса, Мейрбек Тулегенов (3-1) и Аслан Утегалиев (9-7) из легчайшего, легковес Серикбай Ходжабаев (11-7), средневесы Роман Жомарт (2-0) и Игорь Свирид (18-10), а также полутяжеловес Захар Рябов (1-2)

Кроме того, титульные поединки в среднем весе проведут казахстанцы Мурад Абдурахманов (7-1) и Даурен Ермеков (14-5). Абдурахманов выступит в соглавном событии вечера и подерется за пояс чемпиона лиги Naiza, а Ермеков возглавит турнир поединком за временный титул Eagle FC. Также в главном карде пройдет титульный поединок Eagle FC в легчайшем весе между двумя небитыми россиянами - Ренатом Хаваловым (5-0) и Рамазаном Амаевым (7-0).

Также на турнире выступят представители России (20 бойцов), Бразилии (двое), Азербайджана, США, Кыргызстана и Таджикистана (все - по одному). Полный кард выглядит следующим образом:

Предварительный кард:

1. Мейрбек Тулегенов (Казахстан, 3-1) - Джейхун Годжали (Азербайджан, 0-1)

2. Роман Жомарт (Казахстан, 2-0) - Джозеф Хенл (США, 11-4-1)

3. Мавлет Амиров (Россия, 9-2-1) - Бахтияр Оразгельдыев (Россия, 3-0)

4. Тамерлан Хаджимурадов (Россия, 3-0-1) - Дуглас Рибейро де Оливейра (Бразилия, 11-6)

5. Магомед Гаджиясулов (Россия, 5-0) - Норик Тадевосян (Россия, 2-1)

6. Серикбай Ходжабаев (Казахстан, 11-7) - Мурад Умачиев (Россия, 2-0)

7. Болат Заманбеков (Казахстан, 3-1) - Сыймык Элдияр Уулу (Кыргызстан, 1-0)

8. Иван Романов (Россия, 6-0) - Алан Макитов (Россия, 3-2)

9. Рамазан Гасанов (Россия, 7-0) - Насим Шарипов (Таджикистан, 2-5)

10. Абдурахман Алимагомедов (Россия, 10-1-0-1) - Хамзат Сакалов (Россия, 9-3)

11. Магомед Аль-Абдулла (Россия, 9-1-1) - Аслан Утегалиев (Казахстан, 9-7)

12. Руслан Сариев (Казахстан, 12-1) - Кайк Аленкар (Бразилия, 10-2)

13. Сергей Калинин (Россия, 7-2) - Нуцалхан Умаханов (Россия, 7-1-0-1)

14. Захар Рябов (Казахстан, 1-2) - Константин Андрейцев (Россия, 17-14)

Главный кард:

15. Шамиль Магомедов (Россия, 9-0) - Игорь Свирид (Казахстан, 18-10)

16. Ренат Хавалов (Россия, 5-0) - Рамазан Амаев (Россия, 7-0)

17. Мурад Абдурахманов (Казахстан, 7-1) - Руслан Шамилов (Россия, 9-3)

18. Даурен Ермеков (Казахстан, 14-5) - Гамзат Хирамагомедов (Россия, 9-1)

Ожидается, что на турнире будет присутствовать владелец лиги Eagle FC Хабиб, а также много почетных гостей, среди которых и непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (16-0).

Для Нурмагомедова это будет второй турнир Eagle FC в Казахстане в роли владельца промоушена. В июне прошлого года в Алматы прошел 37-й турнир организации. Сейчас же для российской лиги это будет 48-й ивент, а для казахстанской - 41-й.

Будет интересно посмотреть на возвращение в клетку экс-претендента на пояс Eagle FC в наилегчайшем весе Сариева. Казахстанец не бился полтора года, и теперь постарается вернуться на победную тропу. Но его соперник - достаточно серьезный боец из Бразилии(10-2).

Опытный Свирид вновь возвращается в октагон. 35-летний казахстанец подерется с непобежденным россиянином Шамилем Магомедовым (9-0). Изначально он должен был биться с другим представителем России Артуром Гусейновым (25-11-1), но в итоге он выбыл с боя и его заменил Магомедов.

Не лучший период карьеры переживает бывший (причем неоднократный) претендент на пояс Naiza в легком весе Ходжабаев. Теперь он подерется в прелимах против россиянина Мурада Умачиева (2-0). Возможно, что Серикбаю очень поможет фанатская атмосфера родного Актау. Сейчас же он идет на серии из двух поражений решением.

С полным расписанием событий в преддверии турнира можно ознакомиться здесь:

Напомним, что ранее Ермекова пообещали "уронить" на глазах у его же болельщиков.

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