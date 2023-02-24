Сорвался главный бой Гран-при на NAIZA 49. Известна причина

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 10:58
©instagram.com/akimzhan.zhasulan/

Казахстанский боец Жасулан Акимжан (9-2) не примет участия в главном поединке командного Гран-при турнира NAIZA 49, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ивент пройдет в субботу, 25 февраля в Алматы.

Он не смог уложиться в лимит полулегкой весовой категории и снимается с GRAND-PRIX 5x5. Боец, входящий в состав команды Tobet Top Team должен был сразится с Тимуом "Акулой" Серикулы (2-0) из DAR Pro Team.

О поединке между двумя казахстанцами было объявлено в середине января. Бой получил должную раскрутку.

Отметим, что свою профессиональную карьеру казахстанский боец Акимжан провел 11 боев, в которых одержал девять побед и потерпел два поражения. В своем последнем поединке он одержал впечатляющую победу нокаутом над иранским бойцом Матином Сафари.

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан

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