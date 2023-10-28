Прямая трансляция турнира NAIZA 54 с боями непобежденных казахстанцев

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 09:50
©NAIZA

Сегодня, 28 октября, в Ташкенте (Узбекистан) пройдет 54-й номерной ивент казахстанской бойцовского лиги NAIZA. В двух главных поединках вечера состоятся казахстанско-узбекистанские противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент начнется в 17:00 по времени Астаны. В главном поединке вечера казахстанец Самандар Рузматов (4-0) встретится с вышедшим на коротком уведомлении представителем Узбекистана Фарходжоном Машраповым (7-7).

В соглавном событии вечера представитель наилегчайшего веса Баглан Жаканша (4-0) подерется с Лазизхоном Узбековым (6-4).

Прямая трансляция ивента будет доступна ниже, а также на платформе Naiza.tv по подписке:

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Узбекистан

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