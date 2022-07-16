Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау

Сегодня, 16 июля, в Актау пройдет первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

16 поединков пройдут прямо на берегу Каспийского моря.

Ивент начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по Нур-Султану). Он будет транслироваться на YouTube-канале организации.

Всего на турнире выступят 32 бойца, девять из которых являются казахстанцами. Родную публику постараются порадовать Болат Заманбеков (3-1) и Руслан Сариев (12-1) из наилегчайшего веса, Мейрбек Тулегенов (3-1) и Аслан Утегалиев (9-7) из легчайшего, легковес, средневесы Роман Жомарт (2-0) и Игорь Свирид (18-10), а также полутяжеловес Захар Рябов (1-2).

Кроме того, титульные поединки в среднем весе проведут казахстанцы Мурад Абдурахманов (7-1) и Даурен Ермеков (14-5). Абдурахманов выступит в соглавном событии вечера и подерется за пояс чемпиона лиги Naiza, а Ермеков возглавит турнир поединком за временный титул Eagle FC. Также в главном карде пройдет титульный поединок Eagle FC в легчайшем весе между двумя небитыми россиянами - Ренатом Хаваловым (5-0) и Рамазаном Амаевым (7-0).

Предварительный кард:

1. Мейрбек Тулегенов (Казахстан, 3-1) - Джейхун Годжали (Азербайджан, 0-1)

2. Роман Жомарт (Казахстан, 2-0) - Джозеф Хенл (США, 11-4-1)

3. Мавлет Амиров (Россия, 9-2-1) - Бахтияр Оразгельдыев (Россия, 3-0)

4. Тамерлан Хаджимурадов (Россия, 3-0-1) - Дуглас Рибейро де Оливейра (Бразилия, 11-6)

5. Магомед Гаджиясулов (Россия, 5-0) - Норик Тадевосян (Россия, 2-1)

6. Болат Заманбеков (Казахстан, 3-1) - Сыймык Элдияр Уулу (Кыргызстан, 1-0)

7. Иван Романов (Россия, 6-0) - Алан Макитов (Россия, 3-2)

8. Рамазан Гасанов (Россия, 7-0) - Насим Шарипов (Таджикистан, 2-5)

9. Магомед Аль-Абдулла (Россия, 9-1-1) - Аслан Утегалиев (Казахстан, 9-7)

10. Руслан Сариев (Казахстан, 12-1) - Кайк Аленкар (Бразилия, 10-2)

11. Сергей Калинин (Россия, 7-2) - Нуцалхан Умаханов (Россия, 7-1-0-1)

12. Захар Рябов (Казахстан, 1-2) - Константин Андрейцев (Россия, 17-14)

Главный кард:

13. Шамиль Магомедов (Россия, 9-0) - Игорь Свирид (Казахстан, 18-10)

14. Ренат Хавалов (Россия, 5-0) - Рамазан Амаев (Россия, 7-0)

15. Мурад Абдурахманов (Казахстан, 7-1) - Руслан Шамилов (Россия, 9-3)

16. Даурен Ермеков (Казахстан, 14-5) - Гамзат Хирамагомедов (Россия, 9-1)

На турнире будет присутствовать владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов, а также много почетных гостей, среди которых и непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (16-0).

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