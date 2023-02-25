Прямая трансляция битвы за 25 миллионов на NAIZA 49

Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 14:54
©instagram.com/naiza.mma

Сегодня, 25 февраля, в Алматы пройдет первый турнир бойцовской лиги NAIZA в этом году - NAIZA 49. В рамках ивента состоятся финалы двух Гран-при: претендентского в легчайшем весе и командного, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент на Almaty Arena начнется в 18:00 по местному времени.

В главном событии вечера встретятся представители легчайшего веса Султан Жолдошбек (17-2) и непобежденный Дастан Амангельды (5-0). Они бьются в рамках претендентского Гран-при в своем дивизионе.

В финале командного Гран-при сразятся представители DAR Pro Team и Tobet Top Team. На кону 25 миллионов тенге. Он пройдет в стандартном формате 5х5. Бойцы выступят в легчайшей (61 килограмм), полулегкой (66), легкой (70), полусредней (77) и средней (84) весовых категориях.

При этом казахстанский боец Жасулан Акимжан (9-2) не примет участие в главном поединке командного Гран-при турнира NAIZA 49. Он не смог уложиться в лимит полулегкой весовой категории и снялся с GRAND-PRIX 5x5.

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан

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