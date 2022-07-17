Нокаутом завершился титульный бой на турнире Naiza и лиги Хабиба

Россиянин Ренат Хавалов (6-0) защитил чемпионский титул Eagle FC в легчайшем весе на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Конкурентом Хавалов был другой россиянин, у которого не было поражений - Рамазан Амаев (7-1). Поединок завершился во втором раунде, когда чемпион нокаутировал соперника.

В первом поединке главного карда россиянин Шамиль Магомедов (10-0) нокаутировал в первом раунде Игоря Свирида (18-11) из Казахстана.

В заключительном бою предварительного карда казахстанец Захар Рябов (1-3) уступил по очкам Константину Андрейцеву (18-14) из России.

Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба

Ранее казахстанец Руслан Сариев (13-1) нокаутировал соперника из Бразилии - поединок с Кайком Аленкаром (10-3) продлился меньше раунда. Состоялось на турнире и еще несколько поединков.

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