Казахстанский чемпион и дебют экс-бойца UFC. Прямая трансляция и кард турнира Naiza 38

Сегодня, 1 апреля, в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам Naiza 38. Корреспондент Vesti.kz подготовил анонс предстоящего ивента и рассказал, почему это мероприятие нельзя пропустить.

Турнир включит в себя десять поединков, включая титульный бой в наилегчайшей весовой категории. Все противостояния пройдут в семи мужских дивизионах. В ивенте примут участие 20 файтеров - 13 казахстанцев, три россиянина, а также двое узбекистанцев и бразильцев.

38-й турнир казахстанской организации пройдет в закрытом режиме (только онлайн) и начнется в 19:00 по местному времени. К сегодняшнему дню в файткарде намечаются кое-какие изменения, но по состоянию на четверг он выглядел так:

Из десяти боев мы отметили отдельно пять поединков, о которых рассказали чуть больше.

Естай Ауелбеков (Казахстан, 0-1) - Мейрбек Тулегенов (Казахстан, 2-1)

В четвертом бою предварительного карда встретятся файтеры легчайшей весовой категории - Ауелбеков и Тулегенов. Изначально соперником Мейрбека должен был стать представитель Узбекистана Лазизхон Узбеков (3-0), но в последний момент ему потребовалась замена. На коротком уведомлении согласился выйти именно Ауелбеков.

Естай имеет на своем счету лишь один профессиональный бой, и он прошел еще в конце 2019 года. Тогда на турнире лиги Octagon он потерпел досрочное поражение.

Его соперник - Тулегенов из Актау, представляющий команду DAR Pro Team. На его счету три поединка, в которых он одержал две победы и один раз проиграл. Все бои с участием Мейрбека завершались досрочно, и это будет его первый выход в клетку с октября 2020 года.

Болат Заманбеков (Казахстан, 3-0) - Альберт Ахмаев (Россия, 5-3)

Во втором бою главного карда пройдет противостояние в наилегчайшем весе. Непобежденный казахстанец Заманбеков, представляющий DAR Pro Team, встретится с россиянином Ахмаевым, тренирующимся в актюбинском "Еркин куш".

Болат все свои поединки провел в лиге Naiza, дебютировав в конце 2020-го. На его счету три финиша в стартовых раундах путем сабмишена. И победа в предстоящем бою станет большой заявкой от Заманбекова.

Что касается Ахмаева, то у него большинство выступлений также прошло в Naiza (четыре победы при трех поражениях). Однако два последних поединка Альберт проиграл. Теперь он постарается прервать свою неудачную серию.

Асылжан Бакытжанулы (Казахстан, 11-3-1) - Захар Рябов (Казахстан, 1-1)

Следом в клетке сразятся тяжеловесы из Казахстана - Бакытжанулы и Рябов. Захар возвращается в клетку после почти четырехлетнего перерыва. Его база - ушу-саньда, поэтому Рябов будет настроен на хорошую работу в стойке.

Бакытжанулы куда более известен как боец. В последние годы он выступал в российском промоушене АСА, где даже занимал неплохие позиции в рейтинге полутяжеловесов. Однако сейчас у Асылжана неудачная серия из двух досрочных поражений, и он постарается закрыть ее на этом турнире. Отметим, что он не выступал в казахстанских лигах с 2018 года.

Магомед Кабардиев (Россия, 7-0) - Валмир Лазаро (Бразилия, 19-7)

В соглавном событии вечера встретятся легковесы - россиянин из казахстанской команды Tobet Top Team Кабардиев, которого называют "Казахстанским дагестанцем", и бразильский экс-файтер UFC Лазаро.

Подробнее об этом противостоянии мы писали в отдельном материале:

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Алиби Идрис (Казахстан, 5-0) - Джохар Эскиев (Россия, 8-2)

В главном бою вечера чемпион наилегчайшего веса Идрис будет отстаивать свой пояс в поединке с россиянином Эскиевым.

У небитого Алиби, который всю карьеру проводит в лиге Naiza, будет непростой соперник - чеченский боец Эскиев, у которого серия из трех побед, две из которых были добыты под эгидой казахстанской организации.

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Отметим, что сам турнир начнется в 19:00 по столичному времени. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале промоушена.

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Фото: Naiza©️