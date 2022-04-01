"Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу

В преддверии предстоящего турнира по ММА Naiza Fighting Championship 38, который пройдет 1 апреля на "Алматы Арене", состоялась пресс-конференция. В ходе нее участники основных боев поделились своим настроем и высказались о соперниках, передает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион лиги в наилегчайшем весе Алиби Идрисов рассказал о подготовке к поединку, отметив, что ему будет помогать представитель Казахстана в UFC - Жалгас Жумагулов.

"Это очень важный поединок. Я понимаю, что сейчас являюсь мишенью номер один. В этой ситуации я принял решение охотиться самому. Я сам захотел бой с Джохаром. Я прекрасно подготовился. У меня хорошая команда. Я настроен выйти в клетку и показать свой максимум", - отметил Идрисов.

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Его соперник Джохар Ескиев заявил, что, помимо победы, у него есть другая цель в поединке.

"Я хочу проверить свои навыки. Настраиваюсь на пять раундов битвы. Хочу выдержать это испытание и доказать всем, что готов к любым боям. Я уважаю своего соперника. Уверен, что мы сможем показать достойный поединок и порадовать зрителей", - сказал Ескиев.

Не менее интересно выглядит противостояние чемпиона легкого дивизиона Магомеда Кабардиева против экс-бойца UFC в легкой весовой категории бразильца Валмира Лазаро.

Кабардиев сразу же извинился перед всеми соотечественниками Лазаро за то, что он устроит в "клетке".

"Я заряжен. Мне не терпится в бой. Я готов драться хоть сейчас. Просто дайте мне возможность. Уверен, что наш поединок будет ярким и зрелищным. Пускай будет три раунда, пусть он будет затяжным. Буду наслаждаться каждым мгновением. Хочу передать послание всем бразильским любителям ММА. Я покажу вам, что будет с вашим бойцом", - поделился Кабардиев.

Гость из-за океана, в свою очередь, поблагодарил казахстанцев за гостеприимство и пообещал устроить шоу.

"Я готовился к этому событию. Я слышал о промоушене. Мне очень лестно быть участником ивентов такой организации. Все бойцы достойные. Шансы перед боем есть у всех. Все решится в "клетке". Я готов биться с любым, хочу показать свою ценность и добиться успеха", - заключил Лазаро.

Отметим, что всего на турнире Naiza 38 пройдет десять боев. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале организации.