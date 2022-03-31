Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC

1 апреля в Алматы пройдет 38-й ивент организации Naiza FC. В соглавном событии вечера российский боец Магомед Кабардиев (7-0), тренирующийся в зале Tobet Top Team в Нур-Султане, встретится с бразильцем Валмиром Лазаро (19-7), ранее выступавшим в UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом противостоянии подробнее.

26-летний Кабардиев является непобежденным бойцом и одним из главных претендентов на пояс чемпиона Naiza в легком весе. В лиге он провел уже три поединка, два из которых завершил досрочно. Еще в конце прошлого года уроженец Дагестана должен был встретиться на одном из ивентов с Лазаро, но в итоге бой был отменен.

Непобежденный "Казахстанский дагестанец", или кто претендует на громкий бой за пояс в Naiza FC

Теперь его поединок с 36-летним Лазаро пройдет 1 апреля в Алматы. В активе Валмира три выступления в UFC в 2014-15-х годах. Тогда он одержал лишь одну победу при двух поражениях, а затем покинул ряды известнейшего промоушена.

Сейчас у Лазаро победная серия из двух поединков, но он не выступал аж с июля 2019 года. Возможно, что длительный простой негативно скажется на опытном спортсмене. Тем более в поединке с молодым и голодным Кабардиевым.

Оба бойца предпочитают завершать схватки нокаутами. Так, у Кабардиева четыре таких финиша в семи победных поединках. Что касается Валмира, то он побеждал нокаутом в 11 случаях. У обоих файтеров нет викторий сабмишенами.

Для Магомеда это большой бой, потому что в прошлом соперников с таким бэкграундом у него не было. Если ему удастся продлить свою беспроигрышную серию, то разговоров о следующем претенденте на пояс в весе до 70 килограммов остаться не должно.

Но и от Лазаро ждут немалого. Ведь сам статус бойца UFC, пусть и бывшего, обязует его демонстрировать яркие и зрелищные выступления. Другой экс-боец известной американской организации Григорий Попов (14-4) в прошлом году устроил кровавую рубку в дебюте в Naiza. Это может послужить для Лазаро примером.

Отметим, что всего на турнире Naiza 38 пройдет десять боев. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале организации.