Казахстанский боец получил нового соперника на турнире с участием Хабиба

У казахстанского бойца Игоря Свирида (18-10) сменился соперник на совместном турнире двух лиг ММА - событие в Актау организуют Naiza FC и Eagle FC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Конкурентом Свирида должен был стать россиянин Артур Гусейнов (25-11), но российский промоушен, который принадлежит бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, заявил о замене.

"Артур Гусейнов выбывает с #EagleFC48 по причине травмы, - информирует источник. - Вместо него бой с Игорем Свиридом проведет непобежденный Шамиль Магомедов (9-0)".

Ранее появились подробности турнира в Актау, почетными гостями станут Нурмагомедов и восходящая звезда ​​UFC Шавкат Рахмонов.

Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау

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