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Новости спорта MMA Naiza
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Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау

Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау
©Naiza

Ведущая казахстанская лига ММА Naiza и российская Eagle проведут совместный турнир в Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пройдет 16 июля, а его почетными гостями станут - бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и восходящая звезда ​​UFC Шавкат Рахмонов.

В турнире Naiza 41 и Eagle пройдет 18 поединков, в которых примут участие 36 бойцов. Так, казахстанец Даурен Ермеков (14-5) сразится с россиянином Гамзатом Хирамагомедовым (9-1) за временный пояс Eagle в весе до 84 килограммов. Также на турнире состоится один из самых ярких боев вечера, в котором казахстанец Мурад Абдурахманов (7-1) встретится с россиянином Русланом Шамиловым (9-1). А в еще одном бою вечера казахстанец Игорь Свирид (18-10) сойдется с россиянином Артуром Гусейновым (25-11).

В рамках турнира в Актау пройдет неделя спортивных активностей Naiza - встреча с чемпионами лиги, мастер-классы, встреча с тренерами команды DAR и многое другое. А 15 июля в 18:00 на "Набережной" Актау в Амфитеатре пройдут пресс-конференция и битва взглядов между бойцами турнира Naiza 41 и Eagle. 

Напомним, Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам перед приездом в Актау. Известный боец проанонсировал турнир и свой приезд.

"Саламалейкум, Казахстан! Приветствую всех. Вновь мы возвращаемся к вам в гости. На этот раз на берегу Каспия, где 16 июля мы проведем совместный турнир Eagle FC и Naiza FC.

Увидимся скоро там. Будет много интересного. Пару титульных боев. Желаю вам всех успеха, здоровья. Берегите себя", - сказал Нурмагомедов.

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Метки:
Актау Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Naiza FC Eagle FC

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