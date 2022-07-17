Казахстанец упустил титул на турнире Naiza и лиги Хабиба

Россиянин Руслан Шамиловым (10-3) стал чемпионом лиги Naiza в среднем весе на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соглавном бою турнира россиянин встречался с казахстанцем Мурадом Абдурахмановом (7-2) и "задушил" конкурента в первом раунде.

Добавим, что россияне Ренат Хавалов (6-0) и Рамазан Амаев (7-1) разыграли чемпионский титул Eagle FC в легчайшем весе: поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом от чемпиона.

Нокаутом завершился титульный бой на турнире Naiza и лиги Хабиба

Ранее казахстанец Руслан Сариев (13-1) нокаутировал соперника из Бразилии - поединок с Кайком Аленкаром (10-3) продлился меньше раунда. Состоялось на турнире и еще несколько поединков.

Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба

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