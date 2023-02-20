Казахстанец из лиги Хабиба пообещал устроить шоу

Новости спорта MMA Naiza
Вчера 20:53
©instagram.com/akimzhan.zhasulan/

Казахстанский боец смешанных единоборств Жасулан Акимжан в интервью NAIZA поделился мыслями по поводу подготовки к предстоящему бою на турнире NAIZA 49, который пройдет в Алматы 25 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он обещал устроить шоу.

"Основной этап подготовки уже пройден, осталось сделать вес. Иншаллах, вес сделаем и покажем шоу", - заявил Акимжан

В ходе турнира на командном Гран-при его соперником будет Тимур Серикулы.

За свою профессиональную карьеру казахстанский боец Акимжан провел 11 боев, в которых одержал девять побед и потерпел два поражения. В своем последнем поединке он одержал впечатляющую победу нокаутом над иранским бойцом Матином Сафари.

Важно отметить, что Жасулан Акимжан также выступает в промоушене Eagle FC, созданном бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA NAIZA Казахстан Eagle FC

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:53
Naiza
Казахстанец из лиги Хабиба пообещал устроить шоу
17 февраля, 11:25
Naiza
NAIZA 50 в Астане: непобежденный казахстанец отберет пояс у российского чемпиона?
10 февраля, 13:25
Naiza
Стало известно об интересе UFC к казахстанскому бойцу
9 февраля, 13:44
Naiza
Битва двух казахов: дерзкий 20-летний финишер встретится со звездой лиги Хабиба
9 февраля, 12:13
Naiza
Olimpbet - титульный партнер ММА-промоушена Naiza
7 февраля, 23:26
Naiza
"Казахстанский МакГрегор" узнал место и дату боя с известным экс-чемпионом
7 февраля, 11:27
Naiza
Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров
4 февраля, 15:50
Naiza
Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при
2 февраля, 12:45
Naiza
Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс
1 февраля, 11:37
Naiza
"Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России
© 2008 - 2023 ТОО «EML»