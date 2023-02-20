Казахстанец из лиги Хабиба пообещал устроить шоу

Казахстанский боец смешанных единоборств Жасулан Акимжан в интервью NAIZA поделился мыслями по поводу подготовки к предстоящему бою на турнире NAIZA 49, который пройдет в Алматы 25 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он обещал устроить шоу.

"Основной этап подготовки уже пройден, осталось сделать вес. Иншаллах, вес сделаем и покажем шоу", - заявил Акимжан

В ходе турнира на командном Гран-при его соперником будет Тимур Серикулы.

За свою профессиональную карьеру казахстанский боец Акимжан провел 11 боев, в которых одержал девять побед и потерпел два поражения. В своем последнем поединке он одержал впечатляющую победу нокаутом над иранским бойцом Матином Сафари.

Важно отметить, что Жасулан Акимжан также выступает в промоушене Eagle FC, созданном бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.