Звезды в роли аналитиков и возвращение любимых комментаторов. Как лига Хабиба наступает на пятки UFC

Бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает вкладывать усилия в развитие своего промоушена Eagle FC. В ночь на субботу, 29 января, пройдет первый турнир организации на территории США. Корреспондент Vesti.kz - о стараниях "Орла" и имеющихся результатах в продвижении лиги.

Первый турнир на территории США пройдет в Майами (Флорида). Последние пару месяцев были достаточно продуктивными для Хабиба и всего руководства лиги Eagle FC - были подписаны контракты с целым рядом известных файтеров, многие из которых ранее бились в UFC. Среди них даже экс-чемпион американского промоушена Рашад Эванс и уволенная звезда Кевин Ли.

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Но громкие подписания бойцов, пара запланированных турниров в США и добавление нескольких новых весовых категорий - это еще не все. Подготовка к 44-му турниру лиги шла на уровне UFC, без преувеличений. Была и медианеделя перед турниром, когда бойцы раздавали интервью и подписывали постеры, прошла пресс-конференция с главными участниками ивента, церемония "фейс-ту-фейс", все как положено.

На предтурнирном аналитическом шоу в роли экспертов выступили действующий доминирующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и экс-двойной чемпион промоушена Генри Сехудо, завершивший карьеру в 2020 году.

Весьма неслабо, и это говорит о том, что личность Хабиба действительно дает большое преимущество Eagle FC, да такое, что UFC и другим крупным "акулам" этой сферы пора нервно потеть.

Кроме того, тот же Сехудо, известный в прошлом боец Чейл Соннен, экс-претендентка на пояс UFC Фелиция Спенсер - все они будут работать в качестве англоязычных комментаторов лиги. А проведение прямой трансляции и просмотр будут осуществляться через платформу FLXCast.

Ближайший турнир будет бесплатным, и посмотреть его можно после регистрации, которая займет не более минуты. Со временем Eagle FC может перейти на платные подписки, но это само собой разумеющийся процесс. Без этого прогресса не бывать ни одной лиге.

К примеру, ближайший турнир с участием казахстанца Армана Оспанова (11-4) вы можете посмотреть, зарегистрировавшись по этой ссылке.

Причем трансляция будет не только на английском языке, и здесь мы ведем к тому, за что еще можно похвалить Нурмагомедова в статусе владельца лиги. Официальными комментаторами трансляций Eagle FC на русском языке будут Давид Багдасарян и Олег Володин.

Их голоса последние несколько лет радовали фанатов ММА комментариями во время эфиров турниров UFC на UFC ТВ. Но с начала 2022 года тематический телеканал прекратил свое существование, а права на показ турниров в России перешли к "Матч ТВ". Зрители с болью восприняли то, что Давида и Олега не пригласили работать на "Матч ТВ", они возмущались в социальных сетях и буквально заставили краснеть двух комментаторов от столь преданной поддержки.

Но в итоге без работы Багдасарян и Володин не остались. Помимо Eagle FC, они стабильно работают еще в нескольких проектах. Теперь же их голоса будут еще и во время эфиров самой стремительно развивающейся российской организации, во главе которой стоит Хабиб.

Весьма неожиданно, но за какой-то год с небольшим Нурмагомедов вывел Eagle FC далеко вперед других молодых лиг по смешанным единоборствам. Уже сейчас многие заявляют, что детище "Орла" оставило позади и AMC Fight Nights, и АСА. Но говорить об этом уверенно можно будет уже после нескольких хороших ивентов со звездами в карде.

Напомним, что предстоящей ночью любителей ММА ждет много интересных боев на турнире Eagle FC 44. Ознакомиться подробнее с кардом и участниками ивента можно в этом материале.

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Фото: Eagle FC©️