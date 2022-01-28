"Настоящий убийца", или как зарубежные фанаты верят в Рахмонова

На следующей неделе в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Vegas 47 с участием казахстанца Шавката Рахмонова (14-0). Его возвращения в клетку ждут не только на родине, но и во всем мире. Корреспондент Vesti.kz - о том, что пишут на западе о скором появлении "Номада" в клетке.

Поединок Рахмонова и гайанца Карлстона Харриса (17-4) пройдет в главном карде ивента. По предварительной информации, это будет третий по значимости поединок вечера. Непобежденный файтер из Караганды впервые будет биться в главной части турнира UFC.

К Рахмонову приковано пристальное внимание ценителей ММА со всего мира. Фанатов удивляют стремительное восхождение казахстанца к вершине, его небитый рекорд и стопроцентный показатель финишей. Многие называют его одним из сильнейших проспектов, кто-то считает, что перед нами будущий чемпион полусреднего веса.

Вот и сейчас, перед третьим поединком Шавката в промоушене, в сети достаточно шумно. Фамилия бойца "разлетается" по всевозможным соцсетям и на ММА-форумах.

Пользователь сети Parlay считает, что бой Рахмонова и Харриса - самое интересное событие следующего турнира. Он называет обоих "настоящими убийцами": "Например, вы знаете, насколько тяжело добыть 14 досрочных побед против действительно хороших соперников?! Харрис тоже машина по финишам, он удосрочил последних пятерых оппонентов", - пишет он.

Американский юзер Bubba Chuck назвал Рахмонова "бойцом номер один во всем Казахстане". Но с этим трудно спорить даже другим топовым файтерам из нашей страны.

Drunk Pete познакомил читателей сайта Bloodyelbow с Рахмоновым поближе, рассказав о его достижениях и сильных сторонах. Он считает Шавката восходящей звездой, а также уверен, что казахстанец - самый перспективный полусредневес UFC, который все еще не входит в топ-15 рейтинга.

"Познакомьтесь с Рахмоновым, очень талантливым бойцом из Казахстана, который находится на пути к тому, чтобы рано или поздно оказаться в рейтинге UFC. Он является мастером спорта по боевому самбо и смешанным единоборствам, что дает ему чрезвычайно разносторонний набор навыков. Он совмещает использование элитного борцовского мастерства, быстрых комбинаций ударов руками и широкий спектр разрушительных ударов коленями и ногами, чтобы доминировать над своими противниками, прежде чем прикончить их нокаутом или болевым приемом.

С новыми лицами в 170 фунтах, такими как Хамзат Чимаев, привлекшим большую часть внимания мира ММА, легко понять, почему Рахмонова упускают из виду и не дают той шумихи, которую он по праву заслуживает. Если он будет оставаться активным, то ожидайте больших успехов от этого парня в 2022 году", - написал он в своей колонке.

Прямо сейчас на счету 27-летнего казахстанца две победы в UFC. Теперь он постарается добыть третью викторию в промоушене и 15-ю в профессиональной карьере.

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