Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА

В Ньюкасле (Англия) состоялся турнир ММА, в рамках которого в смешанных единоборствах дебютировала британская звезда женского бокса Саванна Маршалл (1-0), передают Vesti.kz.

В главном бою ивента она встречалась с бразильянкой Мирелой Варгас (1-3). Соперницы должны были провести в октагоне три раунда, но Маршалл оформила досрочную победу уже в первом раунде. Бразильянка попала под шквал ее ударов в стойке и попросту не сопротивлялась, чем вынудила рефери вмешаться и остановить поединок.

Маршалл - обладательница титулов чемпионки мира в двух весовых категориях в женском боксе. Будучи любителем, она стала первой британской женщиной-чемпионкой мира, завоевав золото на чемпионате мира 2012 года. Ее прозвали "тихим убийцей" из-за сочетания застенчивости и многочисленных побед нокаутом. По состоянию на октябрь 2022 года она занимала второе место в мире в среднем весе по версии BoxRec и The Ring.