"Зверюга" избил и нокаутировал блогеров: видео

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Сегодня 15:27
©Кадр из видео

В Блэкберне (Англия) состоялся турнир ММА от промоушена World Freak Fight League, в рамках которого состоялся фрик-бой между британским силачом Эдди Холлом по прозвищу "Зверюга" и братьями Джеймелом и Джеймилом Неффати, известными блогерами, передают Vesti.kz

Братья Неффати в основном убегали, изредка нападая. Развязка же наступила в третьем раунде, когда блогеры решили подраться со здоровяком, за что поплатились. Одному из них сильно досталось: сначала Холл его бросил, а затем нокаутировал. Второй ухватился за ногу британского стронгмена, но тут подоспели судьи и остановили бой.

Холл был обладателем титула "Самый сильный человек в мире" в 2017 году. Имел абсолютный мировой рекорд в экипировочной становой тяге в 500 кг с 11 июля 2016 года по 2 мая 2020-го.

В марте 2022 года Холл провел с другим исландским пауэрлифтером Хафтором Бьернссоном боксерский поединок, в котором проиграл единогласным судейским решением.

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