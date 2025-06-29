В зарубежной лиге MMA вынесли вердикт чемпионскому бою Жумагулова

Европейский MMA-промоушен OKTAGON прокомментировал победу казахстанца Жалгаса Жумагулова (17-9) в титульном бою наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.

Напомним, накануне уроженец Актобе победил действующего чемпиона из Грузии Бено Адамии (12-8-2) единогласным решением судей и стал новым обладателем пояса.

"Это было доминирующее представление на протяжении двадцати пяти минут. С кем ему следует защитить свой титул в первую очередь?" - написала пресс-служба лиги.

Ранее Жалгас Жумагулов выступал под эгидой UFC, где провел семь боев: лишь в одном из них он одержал победу, потерпев поражение в остальных шести. Его общий послужной список в ММА насчитывает 17 побед при 9 поражениях. Контракт с UFC был завершен в 2023 году.

До этого казахстанский боец успешно выступал в Fight Nights Global, где в 2018–2019 годах владел чемпионским поясом в наилегчайшем весе.