Не явился на церемонию. Титульный бой казахстанца в лиге Хабиба получил неожиданное продолжение

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Вчера 21:39
©instagram.com/eaglefcmma/

В промоушне Хабиба Нурмагомедова Eagle FC прояснили ситуацию относительно титульного боя между казахстанцем Дауреном Ермековым и Фаридуном Одиловым из Таджикистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что Одилов в ранге чемпиона Eagle FC в среднем весе не сделал вес категории, превысив его на 1,8 килограмма, и, по правилам организации, был лишен титула.

Позже появилась информация о том, что поединок между ними сорвался.

"Фаридун Одилов не явился на церемонию face-to-face. Однако Даурен Ермеков поднялся на сцену с поясом, так как бой в силе!" - гласит официальное сообщение лиги.

Бой между ними намечен на 10 декабря в рамках 51-го номерного турнира в Атырау.

Отметим, что 30-летний представитель Таджикистана два года удерживал пояс чемпиона лиги Eagle FC. Что касается 34-летнего казахстанца, то он в июле этого года стал временным чемпионом. Их очный бой так и не состоялся в первой половине года, поэтому руководство лиги ввело временное чемпионство.

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Метки:
Ермеков Даурен Eagle FC MMA

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