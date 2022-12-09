Не явился на церемонию. Титульный бой казахстанца в лиге Хабиба получил неожиданное продолжение

В промоушне Хабиба Нурмагомедова Eagle FC прояснили ситуацию относительно титульного боя между казахстанцем Дауреном Ермековым и Фаридуном Одиловым из Таджикистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что Одилов в ранге чемпиона Eagle FC в среднем весе не сделал вес категории, превысив его на 1,8 килограмма, и, по правилам организации, был лишен титула.

Позже появилась информация о том, что поединок между ними сорвался.

"Фаридун Одилов не явился на церемонию face-to-face. Однако Даурен Ермеков поднялся на сцену с поясом, так как бой в силе!" - гласит официальное сообщение лиги.

Бой между ними намечен на 10 декабря в рамках 51-го номерного турнира в Атырау.

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