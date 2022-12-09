Соперник казахстанского чемпиона из лиги Хабиба лишился титула. Известны причины

Соперник казахстанца Даурена Ермекова Фаридун Одилов из Таджикистана лишен титула, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Instagram kanal_udar.

Сообщается, что чемпион EAGLE FC в среднем весе не сделал вес категории, превысив его на 1,8 килограмма, и, по правилам организации, был лишен титула.

Впрочем, для Ермекова бой остается чемпионским - в случае победы претендент получит титул. Если Одилов все же выиграет бой, пояс останется вакантным.

Сам Одилов объяснил провал весогонки длительным пребыванием в пути. Бой с Ермековым пройдет 10 декабря в Атырау в рамках 51-го номерного турнира лиги

Отметим, что 30-летний представитель Таджикистана два года удерживал пояс чемпиона лиги Eagle FC. Что касается 34-летнего казахстанца, то он в июле этого года стал временным чемпионом. Их очный бой так и не состоялся в первой половине года, поэтому руководство лиги ввело временное чемпионство.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса