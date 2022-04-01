"Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza

В соглавном событии турнира Naiza 38 в Алматы российский боец Магомед Кабардиев (8-0), которого называют "Казахстанским дагестанцем", прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу над бразильцем Валмиром Лазаро (19-8), ранее выступавшим в UFC.

Бой завершился в конце первого раунда, когда Кабардиев с разворота локтем нокаутировал соперника, явно не ожидавшего такого удара.

"Бой был коротким. Эти пять минут быстро пролетели, но я насладился ими. Все прошло по плану. Я доволен результатом. Конечно же, когда дерешься не на арене, то твои эмоции немного другие. В любом случае я рад добиться победы. Все было на высшем уровне. Дальше я планирую вернуться домой, а в мае мы сядем с тренером и начнем обсуждать дальнейшие планы", - отметил Кабардиев.

Отметим, что в активе Валмира три выступления в UFC в 2014-15-х годах. Тогда он одержал лишь одну победу при двух поражениях, а затем покинул ряды американского промоушена.

Напомним, что в главном поединке вечера казахстанец Алиби Идрис (6-0) отстоял свой чемпионский пояс.