Взлет в рейтинге UFC и битвы за пояса: 5 громких боев казахстанцев в ММА на ближайшие 60 дней

Автор: Димаш Тулегенов

В ближайшие два месяца любителей смешанных единоборств (ММА) ждет немало захватывающих поединков с участием бойцов из Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пяти наиболее ожидаемых и уже анонсированных боях с казахстанцами.

Бой Ермекова за пояс российской лиги

36-летнего средневеса Даурена Ермекова (15-4) уже давно можно назвать "человеком-поясом", потому что практически каждый бой с его участием является титульным. Он уже выигрывал пояса в ряде казахстанских и российских лиг, но теперь поборется за звание сильнейшего в организации "Наше дело".

В эту пятницу, 23 августа, его ждет противостояние с 31-летним россиянином Дмитрием Арышевым (15-8-1). У обоих спортсменов солидная победная серия: Арышев выиграл семь боев подряд, а Ермеков - четыре.

Изначально они должны были подраться на турнире в Челябинске (Россия), но за несколько дней до ивента организаторы объявили, что он перенесен в другую локацию. К текущему моменту лига не объявляла, в каком городе пройдет турнир. Вероятно, что он состоится без зрителей.

Ермеков и Арышев должны подраться в соглавном событии вечера. Хедлайнерами же турнира станут легковесы Эдуард Вартанян (25-4) и Александр Грозин (23-4-1). В прошлом году Даурен и Дмитрий уже должны были подраться за пояс лиги AMC Fight Nights, но в итоге казахстанец слетел с боя из-за травмы.





Возвращение Боранбаева на "вражеской территории"

В тот же вечер, 23 августа, в Ереване (Армения) состоится турнир российского промоушена AMC Fight Nights. В главном бою вечера встретятся файтеры полусреднего веса - любимец местной публики Давид Хачатрян (27-6) и казахстанец Адиль Боранбаев (21-10-1).

36-летний Хачатрян постарается порадовать родную публику победой, тем более он идет на серии из двух выигрышей. Что касается Боранбаева, то он не дрался аж с июля прошлого года. 38-летний казахстанец намерен проявить себя с лучшей стороны в этом противостоянии.

В лиге Fight Nights Хачатрян провел 12 боев за карьеру, выиграв восемь из них. Что касается Адиля, то он бился там четырежды, но выиграл только один раз.





Казахстанского ветерана "подкинули" небитому чемпиону

31 августа в Актау состоится турнир NAIZA 66. В главном событии вечера чемпион полусреднего веса из России Рамазан Гасанов (11-0) будет защищать свой титул в противостоянии с казахстанским ветераном Игорем Свиридом (18-13).

Этот бой не выглядит непредсказуемым, так как чемпион из Дагестана - абсолютный фаворит. Гасанову 30 лет и он победил всех своих соперников, набрав 10 финишей и с легкостью дойдя до пояса. У него трижды за последние месяцы срывался бой с молодым и перспективным казахстанским проспектом Самандаром Рузматовым (6-0). Устав ждать его, Гасанов согласился биться с кем угодно.

И этим "кем-то" стал опытный 38-летний Свирид, бывший чемпион АСА и ONE Championship. Сейчас казахстанец идет на серии из трех поражений в первом раунде. При всем уважении к Игорю, в его победу верится ничтожно мало. Но так как у Свирида есть опыт и большое имя, и это титульный бой, то он точно заслуживает, чтобы войти в наш топ.





Казахстанец задумал камбэк спустя три года

8 сентября в Краснодаре (Россия) пройдет турнир лиги АСА. В рамках вечера боев состоится и поединок между представителями полутяжелого веса - 33-летний россиянин Эльхан Мусаев (10-2) проверит на прочность казахстанского ветерана ММА Евгения Егембердиева (12-4).

Мусаев выйдет в клетку второй раз с начала года. В феврале он потерпел поражение и обнулил свою серию, которые насчитывала четыре победы кряду. А вот Егембердиев возвращается к боям впервые с июля 2021-го. Больше трех лет казахстанец нигде не выступал, а теперь вновь будет биться в АСА.

Возвращаться после такого большого простоя в 39 лет - очень непросто. В соперниках тоже далеко не самый проходной оппонент. Поэтому посмотрим, как проявит себя Евгений.





Бой Алмабаева с седьмым номером рейтинга UFC

В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC, на котором казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (20-2) встретится с бразильцем Матеусом Николау (19-4-1). В актуальном рейтинге дивизиона 30-летний Асу занимает 14-е место, а 31-летний Николау - седьмое.

В случае победы над таким высокорейтинговым оппонентом, Алмабаев может максимально приблизиться к топ-5. А там, вполне возможно, что хватит одного хорошего боя, чтобы выйти на титульный поединок. Поэтому для казахстанца это шикарная возможность пробить себе дорогу к поясу.

Николау идет на серии из двух поражений - он проиграл тем, кто сейчас занимает первое и шестое место в рейтинге. У Асу же три победы в трех поединках в лучшей лиге мира. Он дебютировал в американском промоушене в августе 2023-го.



