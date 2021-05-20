"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов раскритиковал зарплату капитана хоккейного клуба "Барыс" Даррена Дица, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Спорт-Экспресс" опубликовал рейтинг самых дорогих хоккеистов КХЛ, второе место в котором занял Диц. Так, по информации источника, годовая зарплата игрока "Барыса" составляет 100 миллионов рублей.

"Это называется всем плевать на народные деньги", - отреагировал Хамитов в соцсетях.

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