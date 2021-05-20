"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"

Диц - второй самый дорогой игрок в КХЛ.

Фото: instagram.com/kuat__khamitov/
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Сегодня 10:02

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов раскритиковал зарплату капитана хоккейного клуба "Барыс" Даррена Дица, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Спорт-Экспресс" опубликовал рейтинг самых дорогих хоккеистов КХЛ, второе место в котором занял Диц. Так, по информации источника, годовая зарплата игрока "Барыса" составляет 100 миллионов рублей.

"Это называется всем плевать на народные деньги", - отреагировал Хамитов в соцсетях.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Бои по смешанным правилам MMA Казахстан Хамитов Куат Диц Даррен


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