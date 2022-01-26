Восходящая звезда и еще 15 бойцов из Казахстана вышли в полуфиналы крупнейшего в истории ЧМ по ММА

16 казахстанских бойцов вышли в полуфиналы чемпионата мира по ММА, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Причем Багдата Жубаныша еще до начала турнира включили в список восходящих звезд IMMAF.

У девушек в полуфиналы вышли четыре спортсменки, одна из них - в юниорской категории. Это Алтынай Мергенбай (52,2 килограмма), Карина Сисенова (56,7, юниорка), Жансая Ермагамбетова (65,8) и Айжан Абдыкадыр (70,3).

А у мужчин 12 бойцов: пять у юниоров и семь среди взрослых.

Юниоры: Ерсултан Шакенбай (52,2), Самгат Шабдан (65,8), Алиби Пернебек (83,9), Нурадил Кайырбергенұлы (120,2). А Еркин Бегенов (70,3) вышел в полуфинал без боя, соперник получил травму.

Взрослые: Багдат Жубаныш (52,2 килограмма), Ерулан Кабдулов (52,2), Дастан Жакыпбеков (56,7), Бекзат Жасия (65,8), Неймат Асадов (70,3), Богдан Пшебельский (77,1) и Расул Хатаев (300).

В 1/4 финала остановились Туймегуль Жунис (47,6 килограмма), Нуржамал Садыкова (47,6), Анар Мамедов (52,2, юниор), Нурбол Кулжабаев (56,7, юниор), Анатолий Золотых (65,8), Абай Жалал (65,8, юниор), Игорь Ахматов (77,1, юниор), Денис Черепенко (83,9, юниор), Багдаулет Мырзабеков (93, юниор), Талгат Жиентаев (300). А Константин Черниченко (120,2) снялся с боя из-за травмы.

Четвертьфинальные пары казахстанцев:



Всего на ЧМ в ОАЭ стартовали 529 спортсменов из 60 стран. Турнир стал крупнейшим в истории чемпионатов мира по ММА. Казахстан на ЧМ имел самую большую делегацию из 52 спортсменов. Россия выставила 50 бойцов. Ознакомиться с полным списком участников можно здесь.