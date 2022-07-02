Видео нокаута во втором бою казашки за миллион долларов

В Атланте (Джорджия, США) закончился второй бой казахстанки Замзагуль Файзоллановой (7-2) в американской лиге Professional Fighters League (PFL) за миллион долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей "Бопай" была 31-летняя Мартина Йиндрова (5-2) их Чехии. Поединок закончился в первом раунде - Файзолланова пропустила несколько ударов, после чего оказалась на канвасе. Чешка продолжила добавить соперницу, вынудив рефери вмешаться. Тем самым Йиндрова одержала победу техническим нокаутом.

Для Файзоллановой это второе поражение в PFL: в своем дебютном бою она была также нокаутирована в первом раунде бразильянкой Лариссой Пачеко (16-4).

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