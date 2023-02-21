Узбекский боец ММА ответил казаху за "крысу"

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©instagram.com/erkebulan_toktar

Узбекский боец Одилхон Камолов жестко отреагировал на совместное видео таджика Камила Карате и казахстанца Еркебулана Токтара, передает "Спорт Шредингера".

4 марта Камолов и Карате встретятся на турнире OCTAGON 42 в Ташкенте. 

Ранее представитель Таджикистана вместе Токтаровым мощно прошлись по узбеку, записав видеоролик: "С ним надо драться, как он, как крыса. Такой он балабол. Трусливый он, духа ни грамма нет".

Камолов ответил не менее жестко, назвав Токтара актрисой.

"Эти две крысы не умеют драться. Одну актрису я победил, вторую каратистку уничтожу скоро в Ташкенте. Они могут собраться в салоне красоты и обсуждать меня дальше!"

Напомним, что Токтар является казахстанским актером. Сначала он дебютировал в ММА, а затем в профи-боксе.

 

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Метки:
MMA Токтар Еркебулан

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