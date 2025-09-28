Узбекистанец отправил Рахмонова в нокаут в первом раунде и сделал заявление

Узбекистанский боец Шохасан Мирзаматов (16-4) высказался о победе нокаутом за восемь секунд против таджикистанского файтера Худоида Рахмонова (5-1) на турнире Octagon 79, передают Vesti.kz.

В поединке в полусреднем весе он уже на восьмой секунде первого раунда точным ударом отправил таджикистанца Худоида Рахмонова в нокаут. Ивент прошёл в Ташкенте 21 сентября.

Мирзаматов поделился эмоциями в соцсетях:

"Поражение за мной, победа за всеми нами! Пусть всем сопутствует удача!", — написал узбекистанец.

Эта победа улучшила профессиональный рекорд Мирзаматова до 16-4, в то время как для Рахмонова это стало первым поражением в карьере (до боя его статистика была 5-0).

Для справки, главным событием вечера стал бой казахстанца Саята Абдуали (8-0) против узбекистанца Амира Алихуджаева (12-5) за вакантный титул чемпиона лиги в лёгком весе. Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился уже в первом раунде: Абдуали успешно провёл удушающий приём и досрочно завершил бой.

