"Упал, встану и отряхнусь!". Резников - о поражении в финале Гран-при за миллион долларов

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 19:59
©instagram.com/artem.rez/

Казахстанский боец Артем Резников сделал заявление после поражения от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при ACA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Резников уступил Вартаняну в третьем раунде главного поединка турнира ACA 159 в Сочи. Бой состоялся в ночь на 17 июня.

"Упал, встану и отряхнусь! Всем огромное спасибо! Ваша поддержка для меня много значит! Я даже близко не ожидал, что так много людей и так от души будут поддерживать!", - написал Резников в сторис своего Instagram.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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