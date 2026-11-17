Грузинский боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал об освобождении Умара и Усмана Нурмагомедовых из-под стражи в Абу-Даби (ОАЭ), где они оказались после массовой драки 11 ноября, передают Vesti.kz.

Двалишвили заявил об освобождении Нурмагомедовых

Об этом грузинский боец заявил в подкасте с журналистом Ариэлем Хельвани. По словам Двалишвили, он получил информацию об освобождении братьев от знакомого, а также видел фотографию Хабиба Нурмагомедова в Дубае.

— Я слышал, что их сегодня освободили

— В этой статье тоже говорится, что первую группу бойцов освободили вчера, а Усмана и остальных — сегодня. Судя по тому, что ты рассказал, информация действительно подтверждается. Ты тоже слышал, что всех их освободили?

— Да, именно это и я слышал. Сегодня разговаривал с одним человеком, и он рассказал мне то же самое. Я также видел фотографию, на которой Хабиб находится в Дубае. Надеюсь, он сможет им помочь.

— Да, сообщалось, что Хабибу пришлось отправиться туда на переговоры. Также шейхам пообещали, что никто из них не будет публично обсуждать эту ситуацию в интервью или социальных сетях. На этом всё и закончилось. Что ты об этом думаешь?

— Я буду счастлив, если их отпустят, — заявил Двалишвили.

Из-за чего произошла драка в Абу-Даби

Инцидент произошёл 11 ноября. Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов подошёл к Двалишвили во время интервью и дал ему пощёчину. После этого началась потасовка с участием грузинского бойца, его друга Сабы Лазишвили, Усмана и его одноклубников. В результате все участники драки были задержаны.

Усман Нурмагомедов прославился благодаря карьере в PFL. На данный момент боец является свободным агентом.

Усман приходится троюродным братом члену Зала славы UFC Хабибу Нурмагомедову и родным братом Умару Нурмагомедову, который, как и Двалишвили, выступает в легчайшем весе UFC.