Лучше UFC? Новая лига идет к реформам, возвращает легенд и подписывает казахстанцев

2025 год в ММА будет ознаменован приходом "нового игрока" в индустрию - речь идет об американском промоушене под названием Global Fight League (GFL). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных уникальных фишках лиги и участии казахстанских спортсменов в ней.

О лиге GFL, основателем которой является работающий более 20 лет в индустрии ММА Даррен Оуэн, стало известно еще в прошлом году. Организация сразу же приковала к себе внимание фанатов, потому что сделала несколько громких заявлений о своей струтуре и особенностях. Так в чем же они?





Командный формат и большие доходы бойцов

Начнем с того, что лига сразу пообещала делиться доходами от всех ивентов с бойцами поровну, в соотношении 50 на 50. Миссия GFL в том, чтобы предоставить максимально оптимальные условия для спортсменов, начиная от возможности тренироваться в лучших залах и продолжая качественным медицинским обеспечением.

Также в лиге пообещали, что будет специальный пенсионный фонд для бойцов, за счет которого они смогут беспроблемно уйти из спорта "в отставку". Также из плюсов можно выделить страхование бойцов от разных непредвиденных затрат на медицину, а еще возможность для спортсменов привлекать своих спонсоров.



Что касается формата, то он будет командным. В первом сезоне будет представлено шесть команд, состоящих из 20 бойцов в 10 весовых категориях. На каждый вес в команде будет по два бойца: женский минимальный (54,4 кг), женский наилегчайший (58,9 кг), женский легчайший (63,5 кг), легчайший (65,7 кг), полулегкий (70,3 кг), легкий (74,8 кг), полусредний (81,6 кг), средний (90,7 кг), полутяжелый (102,0 кг) и тяжелый (120,2 кг).

Как видите, лимиты весовых категорий отличаются от традиционных в ММА, и это тоже связано с инициативой лиги обезопасить спортсменов от различных проблем со здоровьем. Судя по всему, в GFL хотят, чтобы их бойцы не гоняли много веса. Тем более драться им нужно будет регулярно. Поэтому это логичный ход.

Еще один стимул заключается в том, что лига обещает рост гонораров от боя к бою.





Как будут проходить бои и за что дают очки?

Шесть команд будут участвовать в регулярном сезоне, который пройдет с апреля до августа. За эти несколько месяцев компания проведет 15 ивентов, в рамках каждого турнира одна команда встретится с другой. За 15 турниров все команды должны выступить друг с другом. Выходит, что если есть пять команд-соперниц, то бойцы могут провести до пяти боев в течение трех-четырех месяцев.

С другой стороны, на каждый вес есть по два бойца. Поэтому не исключено чередование. В целом же очки команды зарабатывают за следующие результаты: четыре балла - за досрочную победу бойца, три балла - за победу решением, два балла - за ничью, один балл - за поражение решением, нет баллов - за досрочное поражение.



Каждая из шести команд будет базироваться в разных городах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами (все - США), Лондон (Великобритания), Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Бразилия).

А кто из бойцов в какую команду попадет - решит драфт, который состоится уже на этой неделе - 24 января. Менеджеры и тренеры каждой команды будут отбирать к себе подписанных лигой бойцов.

После регулярного сезона будут полуфиналы, в которых сойдутся первая и четвертая лучшие команды, а также вторая и третья. После этого - финал и битва за звание чемпионов.





Кто тренеры и кого из звездных бойцов уже подписали в GFL?

Уже известно, что менеджерами будут небезызвестные Тьяго Алвес (Майами), Лиото Мачида (Сан-Паулу), Люк Барнатт (Лондон), Кейн Веласкес (Дубай) и Вандерлей Силва (Лос-Анджелес). Тренерами же станут Конан Сильвейра (Майами), Андре Педернейрас (Сан-Паулу), Карл Принс (Лондон), Рэй Лонго (Нью-Йорк), Хавьер Мендес (Дубай) и Рафаэль Кордейро (Лос-Анджелес).

Веласкес и Мачида - бывшие чемпионы UFC, а Вандерлей - член Зала славы лучшей лиги мира. Лонго тренирует таких известных бойцов, как Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг, а Мендес - наставник Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и других.



Среди подписанных бойцов много ветеранов, в том числе экс-чемпионы UFC Тайрон Вудли, Фабрисио Вердум, Энтони Петтис, Джуниор дос Сантос, Люк Рокхолд, Франк Мир, Андрей Орловский, Ренан Барао и Бенсон Хендерсон. Немало и тех, кто уже давно в отставке, но принял предложение GFL и вернулся в дело.

Другие известные бойцы, подписанные лигой - Марлон Мораес, Йоэль Ромеро, Овинс Сен-Прю, Тьяго Сантос, Пейдж Ванзант, Джереми Стивенс, Александр Густафссон, Алексей Олейник, Кевин Ли и другие.

Есть и первый соперник Шавката Рахмонова в UFC - Алекс Оливейра, а еще лигой подписан брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.





Первые казахстанцы в истории GFL - кто они?

Накануне лигой было подписано еще несколько десятков бойцов, среди которых есть двое казахстанцев. В полусреднем дивизионе (до 81,6 кг) выступит бывший чемпон лиги NAIZA в легком весе Магомед Кабардиев (10-1).

Боец из Астаны не дрался с осени 2023 года, и теперь он готов вернуться в дело. 29-летний файтер ранее не выступал в заокеанских лигах, и это будет его первый подобный опыт.

В его весовой категории есть такие звезды, как Нурмагомедов, Адилет Нурматов из Кыргызстана, экс-чемпионы UFC Хендерсон и Вудли, Франсиско Тринальдо и другие.

Стоит отметить, что Кабардиев - не единственный экс-чемпион казахстанской лиги NAIZA, представленный в GFL. Там же выступит россиянка Вероника Борисова (6-1) в наилегчайшем весе.



Еще один казахстанец будет представлен в легчайшей категории (65,7 кг - фактически традициоинный полулегкий вес) - это непобежденный Гамлет Асланов (6-0).

Он известен успешным выступлением все в той же лиге NAIZA, где добился шести побед в шести поединках. Последний бой он провел в мае 2024 года. За пределами Казахстана выступит впервые.

В его категории есть экс-чемпион UFC Барао, известные файтеры Джимми Ривера, Мораес и другие спортсмены.



До дня драфта есть еще несколько суток, и, вероятно, лига успеет подписать определенное количество бойцов до этого времени. Пока в мировом ММА-сообществе скептически относятся к GFL, так как большинству не верится, что этот проект оправдает себя и станет долгосрочным.

Но задумка довольно интересная, тем более лига уже подписала ряд ветеранов, экс-чемпионов мировых промоушенов, молодых проспектов и даже бойцов из Казахстана.