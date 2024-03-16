У Казахстана появился новый кандидат в UFC

Чемпионка лиги OCTAGON Аян Турсын (5-0) в интервью Sport Plus Qazaqstan высказалась о своей главной цели - попадании в самый популярный промоушен мира UFC, передает Vesti.kz.

"Я стала чемпионом OCTAGON. Даст Аллах, я хочу защитить пояс, и как можно скорее перейти в UFC. Я хочу быть первой девушкой, которая привезет пояс UFC в Казахстан. У меня есть мечта, это моя цель. Я много работаю для этого. Я стараюсь смотреть бои всех девушек моего веса в UFC. Меня не волнует, кто будет соперником в UFC. Я буду драться с кем угодно. Даже с чемпионом", - отметила Турсын.

В ноябре прошлого года девушка решением судей взяла верх над россиянкой Мариной Шутовой (5-2-1) в главном бою турнира Octagon 52 в Алматы. На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпионки лиги Octagon в минимальном весе.

Таким образом, Турсын одержала пятую победу в профессиональной карьере и завоевала вакантный чемпионский пояс.